Ministers klagen over seksisme Rutte

Vrouwelijke bewindslieden hebben Mark Rutte aangesproken op de manier waarop hij hen behandelt in de ministerraad. De premier liet vrouwen niet uitspreken en leek hen minder serieus te nemen. Ook doet Rutte wel moeilijk als vrouwelijke bewindslieden een onderonsje hebben, maar niet als mannen even met elkaar smoezen. Dat meldt RTL Nieuws. Bij Op1 zei minister van Defensie Ank Bijleveld maandag:

“We hebben met een aantal gezegd: dat moet niet. We zijn dus ook expliciet met hem gaan praten. Misschien praten we wel anders dan mannen, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Onze manier van praten is soms doelgerichter, maar we moeten ook gewoon uit kunnen praten.”

Twee weken geleden kwam het seksisme van Rutte ook al ter sprake in een artikel in NRC Handelsblad over zijn derde kabinet.

Keijzer vond dat de premier haar nooit liet uitpraten en zei daar soms iets van. Andere vrouwen klaagden daar ook wel over bij Ruttes ambtenaren: Sigrid Kaag, en ook Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur (VVD) en Ank Bijleveld van Defensie (CDA). Rutte, vonden ze, had de neiging om vrouwen minder serieus te nemen. Rutte en Keijzer waren het zelfs een keer gaan uitpraten bij een etentje.

Rutte erkent via de Rijksvoorlichtingsdienst dat hij een probleem heeft. “Dit is tegen me gezegd en ik ben er op gaan letten, zowel bij mannen als bij vrouwen.”