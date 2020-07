Minstens drie miljard dieren omgekomen in Australische bosbranden

De verwoestende bosbranden die Australië eind 2019 en begin 2020 teisterden, hebben aan zo’n drie miljard dieren het leven gekost. Dat meldt het AD. Zeker 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en een nauwelijks te bevatten 2,5 miljard reptielen gingen ten onder in de allesverzengende vlammenzee. De branden zijn een enorme klap voor de Australische biodiversiteit.

Het werkelijke aantal gestorven dieren ligt waarschijnlijk vele malen hoger, aangezien wegens een tekort aan data vissen, ongewervelden en schildpadden niet zijn meegeteld. Behalve door het vuur kwamen ook veel kleinere dieren na de brand om het leven omdat ze ten prooi vielen aan bijvoorbeeld verwilderde katten, of omdat ze door vernietiging van hun leefgebied alsnog stierven aan honger of uitdroging. Het Wereldnatuurfonds spreekt van een van de ergste faunacrises in de moderne geschiedenis.

Australische wetenschappers waarschuwen al sinds de jaren 80 voor een verhoogd risico op hevige bosbranden, als gevolg van de uitstoot van broeikassen. Sinds 1900 zijn de periodes van droogte waarin deze branden kunnen ontstaan met een factor vier vergroot. Een van de onderzoekers naar de dierensterfte, ecologieprofessor Chris Dickman, zegt: “We moeten klimaatverandering aanpakken en stoppen met de natuur laten wijken voor landbouwgrond en ontwikkeling.”

cc-foto: Meganesia