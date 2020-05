Het langzaam weer opheffen van de lockdown lijkt redelijk willekeurig te gebeuren. Masseurs mogen weer aan het werk, sekswerkers niet. En zwembaden gaan weer open, maar sportscholen moeten dicht blijven. “Misschien moeten we de willekeur van onze lockdown wel koesteren”, aldus Pieter Derks. “Het alternatief is namelijk dat we gaan doen wat de Belastingdienst doet: daar selecteren ze gewoon op nationaliteit. Dat is discriminatie. Officieel nog niet trouwens, want er komt nog een onderzoek om te kijken of dit inderdaad discriminatie was. Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat het systeem ironisch was. Dat schijnt wel vaker voor te komen.”