Mitt Romney stemt voor impeachment Trump

Mitt Romney, in 2012 presidentskandidaat namens de Republikeinen, vindt dat Donald Trump zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en belemmering van het onderzoek van het Amerikaanse Congres daarnaar. Daarmee is Romney de enige Republikeinse senator die Trump wil veroordelen wegens zijn machtsmisbruik.

Tijdens een toespraak verklaarde de senator uit Utah dat zijn geloof in God hem geen andere keuze liet dan Trump weg te stemmen. “Mijn geloof is de kern van wie ik ben.” Maandag had het Democratische Congreslid Adam Schiff in zijn slotpleidooi ook al naar de Bijbel verwezen, toen hij de hoop uitsprak dat er een Republikeinse senator zou zijn die het “als David wil opnemen tegen Goliath”.

Hoewel de bewijzen voor machtsmisbruik overweldigend zijn, laten de andere Republikeinse senatoren hun president niet vallen in het verkiezingsjaar. Trump besloot vorig jaar 400 miljoen dollar steun voor Oekraïne achter te houden om het land zo onder druk te zetten om een onderzoek te starten naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden, een van de mogelijke Democratische tegenkandidaten bij de presidentsverkiezingen later dit jaar.

In een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky begon Trump vervolgens zelf over de zaak. “Er wordt veel gepraat over Bidens zoon. Biden schepte op dat hij een einde had gemaakt aan de vervolging, dus als je dat zou kunnen onderzoeken… Ik vind het verschrikkelijk klinken.”

Ook Trumps voormalige nationale veiligheidsadviseur John Bolton schrijft in zijn boek The Room Where It Happens dat de president tegen hem verklaarde dat hij het geld voor Oekraïne pas zou vrijgeven op het moment dat er in Oekraïne een strafrechtelijk onderzoek zou worden gestart.

