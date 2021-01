Mobiele Eenheid in actie tegen corona-ontkenners in Amsterdam

De mobiele eenheid (ME) treedt zondagmiddag in Amsterdam op tegen corona-ontkenners die zich hebben verzameld op het Museumplein. De politie grijpt in omdat de demonstranten zich niet aan de coronamaatregelen houden.

De ME treedt op. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet. (2/2) — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) January 17, 2021

De politie zette paarden en waterkanonnen in om de mensen van het Museumplein te verdrijven. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 heeft de politie verscheidene corona-ontkenners opgepakt. Demonstranten gooiden met vuurwerk en stenen naar de agenten.

Zondagochtend had de gemeente Amsterdam al laten weten dat het protest tegen het coronabeleid van het vrijdag afgetreden kabinet-Rutte III op geen enkele plaats in de stad mocht plaatsvinden. Desondanks trokken viruswaanzinnigen naar het Museumplein. Zij hielden geen afstand, droegen geen mondkapjes en omhelsden elkaar.

Christus het klinkt hier echt alsof de oorlog is uitgebroken #amsterdam — Meredith Greer (@MeredithGreer) January 17, 2021

"En het bleef nog lang onrustig op het #Museumplein"..!! pic.twitter.com/T9wGcie3It — Robby Hiel (@PersburoUNN) January 17, 2021

Beeld: AT5