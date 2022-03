Moderna belooft patentrecht op corona-vaccin niet af te dwingen in arme landen

Moderna, fabrikant van een van de baanbrekende vaccins tegen het coronavirus, belooft dat het financieel minder draagkrachtige landen nooit zal dwingen te betalen voor patentrechten op hun vaccin. Het bedrijf start een nieuw initiatief om externe onderzoekers toegang te geven tot de eigen technologie. Wetenschappers in armere landen kunnen met de aangekondigde methode het lab van Moderna langs eenvoudige weg nieuwe vaccins laten aanmaken. Mocht dat vaccin werken dan wordt per keer bekeken welke volgende stappen genomen worden. Het bedrijf richt zich onder meer op de bestrijding van ebola, HIV en malaria.

Moderna haalde in 2021 meer dan 12 miljard dollar binnen en staat al langer onder druk om de kennis over mRNA-techniek te delen zodat de vaccinproductie voor armere landen opgevoerd kan worden maar ook om nieuwe vaccins te maken tegen bekende en toekomstige ziektes. Moderna start een fabriek in Kenia die 500 miljoen vaccins per jaar kan maken.

De stap die het bedrijf nu zet kent twee beperkingen, meldt Politico. Het niet afdwingen van patentrechten op de coronavaccins geldt alleen tijdens de pandemie. En alleen voor 92 met naam genoemde landen, waar bijvoorbeeld Brazilië en Botswana niet toe behoren.

