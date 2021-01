Moderna-vaccin werkt minder goed bij Braziliaanse coronamutatie

Het Moderna-vaccin lijkt minder goed bestand tegen de Braziliaanse variant van het coronavirus. Dat heeft het bedrijf zelf laten weten. Vooralsnog lijken er geen problemen t e zijn met de andere bekende mutaties, de Britse en Zuid-Afrikaanse. Om ook voldoende werkzaam te blijven tegen de in Zuid-Amerika aangetroffen mutatie wordt gewerkt aan een zogenaamde vaccin-booster.

Moderna bestudeerde bloed van acht personen en twee apen die twee doses van het vaccin toegediend hebben gekregen. De Britse variant reageerde op dezelfde manier op het vaccin als het originele virus, maar bij de Braziliaanse mutant was een geringe afname te zien van het aantal antistoffen dat aangemaakt moet worden.

Hoewel er dus sprake lijkt te zijn van een verminderde werking, zegt Moderna dat er nog altijd voldoende antistoffen worden aangemaakt om bescherming te bieden tegen het virus. Dat er nu toch wordt gewerkt aan een booster, is volgens het bedrijf om veranderingen voor te zijn als die zich voordoen: ‘Ik weet nog niet of we het nodig hebben en ik hoop van niet.’

Bron: New York Times