Moeder geeft verweesde baby’s de borst na aanval op ziekenhuis Kabul

Nadat terroristen dinsdag een ziekenhuis in Kabul bestormden om 24 moeders, verpleegkundigen, kinderen en baby’s te vermoorden, wist Feroza Omar meteen wat haar te doen stond. De 27-jarige moeder toog naar het ziekenhuis waarnaar de baby’s die geen moeder meer hadden waren overgebracht, om hun de borst te geven. Dat meldt Al Jazeera.

“Toen ik ze vasthield, had ik niet het ik niet het idee dat ze de baby’s van iemand anders waren. Het voelde alsof ik mijn eigen kind voedde”, vertelt Feroza. Haar daad inspireerde ook andere Afghaanse moeders om naar het ziekenhuis te gaan.

“Ik weet hoe het voelt om dierbaren kwijt te raken”, motiveert Feroza haar actie. In 2017 vermoordden de Taliban haar 33-jarige broer op zijn verjaardag.

De aanslag op het ziekenhuis is nog niet opgeëist. De Taliban ontkennen er iets mee te maken te hebben. Volgens Artsen Zonder Grenzen waren de terroristen alleen geïnteresseerd in de kraamafdeling van het ziekenhuis. Bij de aanval kwamen twee baby’s om het leven. Drie moeders werden vermoord in de verloskamer, acht anderen in hun bed.

I salute Feroza Younis Omar, an Afghan mother, breastfeeding 20 babies after gunmen slaughtered new moms, nurses & two newborn babies, even as some gave birth.

Feroza’s act of love has encouraged other moms to come volunteer breastfeeding these newborns left without mothers. pic.twitter.com/M9qUz2mBIq

— Nahanni Fontaine (@NahanniFontaine) May 14, 2020