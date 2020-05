Moeder van minister-president Mark Rutte overleden

De moeder van premier Mark Rutte is overleden. Dat gebeurde al op woensdag 13 mei. Afgelopen vrijdag vond in besloten kring de begrafenis plaats. De afgelopen tijd werkte de premier, die al jaren mantelzorger voor zijn moeder was, gewoon door. Mieke Rutte-Dilling werd 96 jaar oud.

Vorige maand werd bekend dat in het Haagse verzorgingshuis waar de moeder van Rutte woonde Covid-19 was uitgebroken. Kort voor haar overlijden werd ze nog getest op het coronavirus, maar met een negatief resultaat. Vanwege de uitbraak van het virus en de bezoekbeperkingen in verzorgingshuizen, kon de premier zijn moeder de laatste weken niet meer bezoeken. Rutte sprak door de jaren heen vaak over zijn band met zijn moeder.

In een verklaring schrijft Mark Rutte:

Op woensdag 13 mei overleed onze en mijn lieve moeder Mieke Rutte-Dilling op 96-jarige leeftijd. Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. Wij hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.

Bron: AD