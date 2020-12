Moet het kabinet aftreden, wil Natasja Gibbs bij De Nieuws BV weten van Francisco van Jole. “Eigenlijk wel,” vindt de politiek commentator want het schandaal van de kinderopvangtoeslag is er erg genoeg voor. “maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.”

Het kabinet moet aftreden, vindt @2525. 'Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurd is, dat de overheid zich tegen je keert en je leven verwoest', zegt hij in @denieuwsbv. #toeslagenaffaire pic.twitter.com/kLZPzxws8r — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 23, 2020

Peter Kee schetst wat de mogelijke gevolgen zijn van zo’n stap en stelt de vraag of Asscher dan ook “af moet treden”. Van Jole constateert dat Asscher geen minister meer is.

Verder praten de twee over de zogeheten Moria-deal en over de naderende verkiezingen. Waarom staat Rutte er nog steeds goed voor in de peilingen?