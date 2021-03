‘Mogelijk nieuwe verkiezingen als gevolg notitiecrisis’

VVD-prominent en oud-voorzitter van de Tweede Kamer Frans Weisglas oppert dat er nieuwe verkiezingen nodig zijn als de nieuwste vertrouwenscrisis in Den Haag komende week niet wordt bezworen. Dat zegt hij in ‘Dit is de Dag’ op NPO Radio 1.

“Het is werkelijk zeer ongepast dat degene die gecontroleerd gaan worden door die volksvertegenwoordiging, dat die over die persoon gaan nadenken. Ik heb dat in de 24 jaar dat ik in de Kamer heb gezeten nooit meegemaakt. (…) Als het wantrouwen volgende week niet uit de lucht is, dan is er geen formatie mogelijk en dan is er maar één optie: nieuwe verkiezingen.”

"Als dit mislukt, dan is er niet veel anders dan het mooie rode potlood dat we hebben gekregen, weer op te poetsen." Oud Tweede Kamer-voorzitter @fransweisglas legt uit waarom een stevig debat over de mislukte verkenning noodzakelijk is voor een succesvolle formatie. pic.twitter.com/KvWdE9UMmy — NPO Radio 1 (@NPORadio1) March 26, 2021

Donderdag was op een foto van de wegens coronabesmetting plotseling vertrekkende verkenner Kasja Ollongren een pagina met notities uit de verkenningsgesprekken te zien. Te lezen viel onder meer dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die samen met Renske Leijten van de SP de toeslagenaffaire aan het licht bracht die Rutte III ten val bracht, het veld moet ruimen. De twee verkenners Ollongren en Annemarie Jorritsma boden na de onthulling direct hun ontslag aan.

VVD-leider en demissionair premier Rutte wilde aanvankelijk niet dat de Tweede Kamer Ollongren en Jorritsma zou horen en stelde dat “niemand uitleg zou gaan geven”. Later stemde de VVD alsnog in. Weisglas voorspelt dat het woensdag in de Tweede Kamer tot een stevig debat komt. Alleen zo kan het vertrouwen in het formatieproces hersteld worden.

Interessant wordt het hoe CDA-leider Hoekstra zich zal opstellen. Niet alleen moet hij opkomen voor zijn fractielid, de immens populaire Pieter Omtzigt, maar in de notities wordt ook Hoekstra’s eigen onderhandelingsstijl bekritiseerd en wordt er kennelijk gesproken over zijn positie in het kabinet. De gebelgde CDA-leider zegt over geen van die onderwerpen geïnformeerd te zijn.

Ook spindokter Henri Kruithof, onder meer oud-hoofd voorlichting van de VVD, stelt dat nieuwe verkiezingen een serieuze mogelijkheid zijn.

Ik ben het eens met al diegenen die zeggen dat de formatie pas door kan als er volledige en geloofwaardige openheid wordt gegeven over de aantekeningen van Ollongren. Ook als dat onverhoopt leidt tot nieuwe verkiezingen. — Henri Kruithof (@Henrikruithof) March 27, 2021

Journalist Ton F. van Dijk vindt nieuwe verkiezingen ook de oplossing

Zou het ook voor het eerst zijn dat een land snakt naar nieuwe verkiezingen een week na de vorige, of ben ik de. enige? #Rutte #Ruttedoctrine — Ton F. van Dijk (@tonfvandijk) March 26, 2021

De Dichter des Vaderlands Lieke Marsman ziet een kans een fout uit de voorbije verkiezingsdebatten te herstellen: het negeren van de toeslagenaffafire