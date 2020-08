Mogelijke running mate Joe Biden prees Scientology-sekte

De Democratische afgevaardigde Karen Bass, die vaak wordt genoemd als mogelijke running mate van Joe Biden, heeft zich tien jaar geleden positief uitgelaten over Scientology-sekte. Bij de openingsceremonie voor een kerk in Los Angeles prees Bass de ‘inzet’ van Scientology ‘om écht een verschil te maken’, ontdekte de Daily Caller. Een jaar later roemde Bass Scientology opnieuw vanwege alle activiteiten die de sekte ontplooide in Los Angeles.

Scientology is berucht omdat leden vermogens moeten betalen voor cursussen met informatie over het ‘geloof’ dat is bedacht door de sciencefictionschrijver L. Ron Hubbard. Afvalligen, die vaak klagen over psychische mishandeling, en kritische journalisten worden geïntimideerd. De afgelopen jaren ligt de kerk ook onder vuur wegens seksueel misbruik.

Joe Biden presenteert zijn kandidaat voor het vice-presidentschap volgende week. Eerder kondigde de Democratische presidentskandidaat al aan dat hij een vrouw als running mate zal nemen. Als handreiking aan de Black Lives Matter-demonstranten ligt de keuze voor een zwarte vrouw voor de hand.