Mojo bezint zich op samenwerking met festival Johan Derksen

Het racistisme van Johan Derksen heeft niet alleen gevolgen voor Veronica Inside, maar ook voor het Holland International Blues Festival. Mojo Concerts heeft op Twitter laten weten zich te beraden op de betrokkenheid bij dit festival waarvan Derksen medeorganisator is.

Ook wij hebben kennis genomen van de uitspraken van Johan Derksen. Voor de organisatie van Holland International Blues Festival doen wij de programmering en een deel van de productie. We zijn ons aan het beraden over onze positie en treden in overleg met de festivalorganisator. pic.twitter.com/CLyVGBL50r — MOJO (@mojoconcerts) June 19, 2020

Derksen kwam afgelopen maandag voor de zoveelste keer in opspraak, deze keer omdat hij zich afvroeg of rapper Akwasi wellicht als Zwarte Piet naar een Black Lives Matter-demonstratie was gekomen.

Op sociale media riepen mensen onder de hashtag #defundracism bedrijven op om Veronica Inside niet langer te sponsoren. Onder meer de voetballers als Memphis Depay en Eljero Elia en de BN’ers Arie Boomsma en Anouk riepen op tot een boycot. Zespri en Gilette gaven daaraan gehoor.