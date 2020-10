Mona Keijzer pas op plaats 7 CDA-kandidatenlijst, Lucille Werner op 10

Staatssecretaris Mona Keijzer, die deze zomer een mislukte gooi deed naar het partijleiderschap bij het CDA, staat op de zevende plaats van de kandidatenlijst. De hoogst geplaatste vrouw is nu Inge van Dijk uit Brabant, die eerder dit jaar nog hielp bij het sluiten van een akkoord met Forum voor Democratie. Zij staat op de derde plaats.

NIEUWS

Lijst CDA nr 1 -11 1. Hugo de Jonge

2. Pieter Omtzigt

3. Inge van Dijk

4. Anne Kuik

5. Raymond Knops

6. Pieter Heerma

7. Mona Keijzer

8. Agnes Mulder

9. Harry van der Molen

10. Lucille Werner

11. Jaco Geurts — Lamyae Aharouay (@LamyaeA) October 27, 2020

Een opmerkelijke naam is Lucille Werner, die op plaats 10 staat. “Om eerlijk te zijn voel ik me al Kamerlid”, zegt de gewezen Lingo-presentatrice tegen het AD. “Ik ga het hele land door, ik word gevraagd op scholen en het bedrijfsleven om te praten over inclusie voor mensen met een beperking.”

Afgezien van lijsttrekker Hugo de Jonge staat er in de toptien van het CDA geen enkele minister. Met Mona Keijzer en Raymond Knops staan er wel twee staatssecretarissen bij. Fractieleider Pieter Heerma komt op plaats 6.