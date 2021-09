Mona Keijzer weg uit Tweede Kamer, blijft wel CDA’er

Mona Keijzer geeft haar Tweede Kamerzetel op. “Ik wil geen splijtzwam zijn”, schrijft ze in een brief die ze deelt via Twitter. Keijzer maakt ook meteen een einde aan speculaties over een overstap naar een andere partij of aansluiting bij ex-CDA’er Pieter Omtzigt. Ze blijft lid van het CDA. “Dat bepaalt mede de mens die ik ben.”

Keijzer werd zaterdag ontslagen als staatssecretaris. Het was 46 jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Aanleiding voor het ontslag was haar openlijke kritiek op het controleren van de coronapas op de dag dat die controles in de horeca en theaters begonnen. Daarmee ondergroef zij het beleid van haar partijgenoten Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus.

In haar brief zet Keijzer, die al tijden vindt dat De Jonge en Mark Rutte te strenge regels uitvaardigen om de coronacrisis te bestrijden, haar bezwaren uiteen. Volgens Keijzer is het kabinetsbeleid inmiddels “niet meer uit te leggen”. De controles op vaccinatie of negatieve testen noemt zij “onnodig en niet proportioneel”.

Door het vertrek van Keijzer keert Henri Bontenbal, die eerder ook al Omtzigt verving, weer terug in de Kamer. Bontenbal houdt zich voornamelijk bezig met klimaatbeleid.