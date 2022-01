‘Mona Keijzer wil zetel in Kamer opeisen’

Bestaat de Tweede Kamer binnenkort uit twintig fracties? Bronnen binnen het CDA zeggen tegen EenVandaag dat Mona Keijzer weleens de zetel zou kunnen opeisen die vrijvalt nu fractieleider Wopke Hoekstra weer plaatsneemt in het kabinet.

Mark Rutte besloot de Volendamse christendemocraat in september te ontslaan nadat ze in een interview in De Telegraaf het coronabeleid van het demissionaire kabinet had ondergraven. Ze zei daarin onder meer dat er geen coronamaatregelen nodig waren, omdat er geen sprake was van een grote instroom in de ziekenhuizen. (Een paar maanden later balanceerde de zorg alsnog op het randje van ‘code zwart’ omdat het kabinet te laat ingreep.)

Na haar ontslag liet Keijzer op Twitter weten dat ze de politiek zou verlaten. “Op verzoek van de fractie geef ik mijn zetel op. Ik wil geen splijtzwam zijn.” Als de bronnen van EenVandaag goed geïnformeerd zijn, wil ze daar drie maanden later weer op terugkomen. Duidelijkheid daarover komt volgende week als de Kiesraad Keijzer zal benaderen met de vraag of ze de Tweede Kamer in wil.

Als Keijzer plaatsneemt in de Tweede Kamer, zou de coalitie nog maar 76 zetels overhouden, de kleinst denkbare meerderheid.

Vorige week gaf Keijzer voor het eerst sinds haar vertrek uit de politiek een interview. In De Balie sprak ze over de gevolgen van de coronamaatregelen voor jongeren. Eind oktober sprak ze op Twitter nog haar steun uit voor de Haarlemse CDA-wethouder Michel Rog die weigerde zijn coronapas te laten zien. Na een motie van wantrouwen besloot Rog af te treden.