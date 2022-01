Mondkapjes maken de meeste mensen aantrekkelijker

Britse wetenschappers hebben ontdekt dat mensen die mondkapjes dragen er aantrekkelijker uitzien dan anderen. De opwaardering van het uiterlijk werkt zowel bij mannen als vrouwen, stelden de onderzoekers aan de universiteit van Cardiff vast. Een meevaller voor het OMT, dat de mondkapjesplicht in Nederland wil uitbreiden, is dat vooral medische mondkapjes Type II ervoor zorgen dat je er knapper gaat uitzien.

Het onderzoek leverde nog meer verrassende resultaten op. Het feit dat een mondkapje de drager aantrekkelijker maakt is een direct gevolg van de pandemie. De onderzoekers hebben het effect namelijk ook al eens eerder onderzocht, voordat het coronavirus om zich heen greep. Toen hadden de gezichtsmaskers precies het tegenovergestelde effect, ze maakten de dragers juist minder aantrekkelijk. Een gezichtsexpert die het onderzoek uitvoerde verklaart tegenover The Guardian dat die afkeer toen werd veroorzaakt door de associatie met ziekte en dat leidde tot afkeer van de drager. Dat negatieve effect blijkt verdwenen.

“Ons onderzoek laat zien dat gezichten als het aantrekkelijkst worden gezien als ze bedekt zijn met een medisch masker. Nu we ons kwetsbaar voelen, vinden we medische maskers mogelijk geruststellend en geeft dat een positiever gevoel over de drager.”

De onderzoekers vroegen 43 vrouwen portretten van mannen zonder masker, een stoffen masker, een blauw medisch masker of met een zwart boek voor de onderste helft van hun gezicht, te waarderen met een cijfer van 0 tot 10. De mannen met een mondkapje werden duidelijk veel aantrekkelijker gevonden dan mannen zonder of met het boek voor hun gezicht. Maar het medische mondkapje maakte de mannen het meest aantrekkelijk.

De onderzoekers wijzen op de mogelijk verstrekkende gevolgen van het effect. De verandering in opvatting valt te verklaren van de evolutionaire psychologie die zich onder meer richt op hoe we partners kiezen. Ziekte en vermoedens daarvan kunnen er bewust of onbewust een belangrijke rol bij spelen. Het onderzoek laat daarbij ook zien hoe beeldvorming tot ander gedrag leidt.

De onderzoekers sluiten niet uit dat mensen ook aantrekkelijker worden gevonden omdat het mondkapje de nadruk meer op de ogen legt. Een ander effect is dat onze hersenen de ontbrekende informatie, hoe de onderste helft van het gezicht er uitziet, zelf invullen en daarbij de neiging hebben de fantasie positief te laten uitpakken.

Er is ook een tweede onderzoek verricht waarbij mannen de gezichten van vrouwen beoordelen maar de resultaten daarvan zijn nog niet gepubliceerd. De bevindingen van die studie stemmen volgens de onderzoekers grotendeels overeen met de oordelen uit de proef met vrouwen.

