‘Mondkapjes nog drie tot vijf jaar nodig’

Mondkapjes zullen nog zeker zo’n drie tot vijf jaar nodig blijven. Dat voorspelt de Vlaamse topviroloog en voormalig assistent-secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Peter Piot. Vooral in de koude maanden blijft het nodig de maskers te dragen, denkt hij.

In het tv-programma De Zevende Dag zegt hij:

Ik denk dat we naar een maatschappij zullen gaan – voor vele jaren – waar we zeker in de winterperiode in bepaalde omstandigheden – een mondmasker zullen gebruiken. […] Ik heb mijn kristallen bol niet bij natuurlijk, maar dat zal toch nog drie à vijf jaar zo zijn. Maar het zal steeds beter worden, dankzij vaccinatie en collectieve discipline. We hebben zowel vaccinaties als mondmaskers nodig om de crisis te bedwingen.

Over de noodzaak van vaccinaties merkte Piot nog op dat ongevaccineerden zeven keer vaker in het ziekenhuis belanden dan mensen die zich wel hebben laten prikken. Hij is ook voorstander van een vaccinatieplicht voor medisch personeel.