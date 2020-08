Mondkapjes werken niet meer na regenbui, paraplu noodzakelijk

Mondkapjes verliezen hun beschermende werking tegen het coronavirus als ze worden blootgesteld aan regen. Dat schrijft de Belgische nieuwssite HLN.

“Het mondmasker beschermt je tegen corona, onder andere tegen besmetting via luchtdruppels. Die minuscule druppels worden tegengehouden door de statische elektriciteit van de vezels in de stof van je masker”, verklaart Afnor, de organisatie die in Frankrijk de normvereisten bepaalt en opvolgt. “Als het kapje nat is, verdwijnt de statische elektriciteit en hebben de druppels vrij spel.”

Het mondmasker is in veel Europese landen verplicht om verspreiding van het virus tegen te gaan. In Nederland is het dragen van een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer omdat daar niet altijd anderhalve meter afstand in acht genomen kan worden. Verder is het verplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam. In die steden is het masker niet officieel bedoeld als beschermingsmiddel maar moet het achteloos gedrag tegengaan.

Dragers wordt aangeraden een paraplu bij zich te dragen om het mondmasker te beschermen tegen regendruppels en een stel reservermaskers voorhanden te hebben. Natte maskers kunnen net als gebruikte maskers gewassen worden en daarna gedroogd om ze hun beschermende kracht terug te geven.

Frankrijk breidt de mondkapjesplicht vrijdag uit in getroffen gebieden. De maskers zijn verplicht in de openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en scooterrijders. Het aantal rode gebieden in het land is uitgebreid naar 19, waaronder Parijs en omgeving. Ook op scholen worden maskers verplicht voor leerlingen van 11 jaar en ouder. De Franse regering waarschuwt dat de plannen voor een tweede lockdown klaarliggen mocht het aantal besmettingen blijven stijgen.