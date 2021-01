Mondkapjesweigeraar smeekt vanuit ziekenhuis: Draag een mondkapje

Een Amerikaanse man die tot voor kort weigerde een mondkapje te dragen omdat hij niet geloofde in het coronavirus, doet vanuit zijn ziekenhuisbed een dringende oproep: Draag alsjeblieft een mondkapje. De man, Chuck Stacey, is ernstig ziek door het virus en heeft inmiddels grote spijt van zijn eerdere opvattingen.

De video werd gedeeld op Twitter door een vriend van Stacey. Daarbij schreef hij: ‘Mijn vriend droeg geen mondkapje omdat hij de leugens van onze leiders geloofde. Nu staat hij op het punt geïntubeerd te worden. Hij vroeg of ik dit wilde delen. Draag een mondkapje!’

In de video zelf zegt Stacey, te zien met een zuurstofslang in zijn neus, dat hij nu wel weet dat hij het mondkapje had moeten dragen:

Ik dacht dat het een griepje was, dat het vanzelf wel over zou gaan en dat het allemaal politiek spel was. Ik geloofde niet dat een mondkapje zou helpen. Je wil niet net als ik eindigen. Ik heb moeite met ademen. […] Als door een mondkapje de kans dat dit je overkomt zelfs maar met 5 procent afneemt, draag ‘m dan gewoon. Doe het voor je kinderen, voor je geliefden, voor jezelf. Ik dacht dat het een flinke griep was. Ik wist het niet. Ik luisterde naar de verkeerde mensen die de verkeerde dingen zeiden. Ik had het mis. Ik had het niet erger mis kunnen hebben.

My friend didn’t wear a mask because he believed the lies from our leaders. Now, he’s close to being intubated. He asked that I share this. Wear a mask! pic.twitter.com/S43WWHQDEW — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) January 4, 2021

In mei van dit jaar ging een inmiddels verwijderd Facebook-bericht van Stacey viral waarin hij medewerkers van een donutwinkel lastigvalt omdat zij een mondkapje droegen. In het bijschrift zei Stacey: ‘Weer een voorbeeld van een voortdurende overdrijving van deze situatie. Hou hiermee op zodat we gewoon onze maaltijden kunnen eten zonder medelijden met de werknemers te hebben.’