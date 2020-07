Mondmaskerhaat ondermijnt strijd tegen coronavirus

Het mondkapje mag dan de verspreiding van het virus tegengaan, het middel blijkt amper bestand tegen een grote mond. In Zeeland zijn Belgische bezoekers die met mondkapje wilden winkelen zelf geweigerd door maskerhaters. Ondertussen groeit de roep om het beschermingsmiddel ook op andere plaatsen dan in het ov verplicht te stellen.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil dat het instellen van een mondkapjesplicht opnieuw bekeken gaat worden door het kabinet, verklaarde hij bij Nieuwsuur: “Wat in veel landen gebeurt: het huis uit, een mondkapje op. Dat is ook het beste te handhaven. Je hebt hem op of je hebt hem niet op.” Aboutaleb maakt zich ernstig zorgen over het steeds minder naleven van de coronamaatregelen door de bevolking. Hij vreest onder meer een carnavals-effect bij het komende Offerfeest waarbij moslims elkaar traditiegetrouw opzoeken. “Voor je het weet zitten in een huiskamer twintig, dertig mensen. Mijn oproep aan die mensen: vier het feest binnen één huishouden. Nodig geen mensen uit, ga niet bij mensen op bezoek, dat is levensgevaarlijk. We hebben de afgelopen periode in Rotterdam bij heel veel Rotterdams-Marokkaanse gezinnen, zo’n acht in totaal, veertig besmettingen geconstateerd. Allemaal het gevolg van groepsbijeenkomsten thuis.”

Zijn oproep voor meer mondkapjes krijgt bijval in de Tweede Kamer. “De Tweede Kamerfractie van de VVD, die van de PvdA en GroenLinks willen ook van het kabinet weten of er toch niet nog eens gekeken moet worden naar de bruikbaarheid van mondkapjes, ook in de buitenruimte”, schrijft het AD. Een VVD-Kamerlid reageert positief

“Ik begrijp de oproep, misschien is een bredere mondkapjesplicht een mogelijke oplossing”, zegt Tweede Kamerlid Hayke Veldman Tegelijk ‘kleven er ook nadelen aan’, zegt hij wel. “Het is daarom goed om nadere verkenning te doen naar plussen en minnen van een mondkapjesplicht. Als het iets toevoegt dan moeten we dat doen, als het louter schijnveiligheid creëert dan moeten we het niet doen.”

De oproep van Aboutaleb wordt ondersteund door burgemeester Halsema van Amsterdam. Die stad zit met de handen in het haar vanwege de toegenomen toeristendrukte en mensenmassa’s die doen alsof het coronavirus niet lijkt te bestaan. Voor komende weekend wordt een alcoholverbod ingevoerd in de ook voor wat betreft corona rode zone van de stad, de Wallen. Dat wil zeggen dat winkels daar geen alcohol mogen verkopen, voor de horeca geldt het verbod niet. Het midden- en kleinbedrijf van Amsterdam smeekt ondertussen tegenover AT5 om invoering van een mondkapjesplicht, nadat in de Kalverstraat winkeliers pleitten voor instellen van zo’n maatregel voor die drukke winkelstraat.

MKB Amsterdam, dat voor de belangen van ondernemers opkomt, hoopt dat de gemeente of landelijke overheid mondkapjes op alle drukke plekken verplicht. Het gaat dan om plekken waar geen anderhalve meter afstand meer te houden is, dat kan zowel binnen als buiten zijn. ‘Ten eerste willen we natuurlijk voorkomen dat er weer mensen ziek worden en daar ook aan doodgaan. Dat is natuurlijk het allergrootste wat we willen voorkomen’, zegt voorzitter Barth Drenth. ‘En verder willen we ook niet dat er een tweede lockdown komt, want dat is funest voor heel veel winkels en bedrijven. En voor horeca in het bijzonder.’

In Oostenrijk wordt de mondkapjesplicht vanaf vrijdag opnieuw ingevoerd omdat het aantal besmettingen in het land, net als in Nederland, verontrustend stijgt met meer dan 100 per dag. Mondkapjes moeten daarom gedragen worden in supermarkten, bankgebouwen en postkantoren. Voor het ov en apotheken was de plicht al van kracht. Volgens kanselier Kurz zijn de mondkapjes ook noodzakelijk om de bevolking alert te houden: “Hoe minder mondkapjes er te zien zijn, hoe groter de achteloosheid wordt.” Het motto van de regering luidt “zoveel vrijheid als mogelijk, zoveel beperkingen als nodig”.

Ook Frankrijk verplicht het dragen van mondmaskers in overdekte publieke ruimtes, waaronder het ov, kerken, winkels, bibliotheken, overheidsgebouwen, musea, de gemeenschappelijke ruimtes van hotels, overdekte sportscholen en banken.

De krant Le Parisien rekende voor dat een gezin met vier kinderen per maand minstens 96 euro voor de wasbare en 228 euro in geval van wegwerpmaskers kwijt is. Na kritiek dat de plicht daarmee onbetaalbaar is voor mensen met een laag inkomen heeft de regering aangekondigd 40 miljoen wasbare maskers gratis te verdelen onder mensen met een laag inkomen.

#masquesObligatoires : c’est un budget, jusqu’à 228 euros par mois pour une famille >> https://t.co/fFHm3tdBmc pic.twitter.com/3BR67B3nri — Le Parisien Infog (@LeParisienInfog) July 20, 2020

Ondertussen bestaat in Nederland onder bepaalde delen van de bevolking zoveel weerstand tegen het dragen van een masker dat autoriteiten er daarom niet aan durven. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, wil er niet aan, verklaarde hij in het programma Spraakmakers van KRO-NCRV op NPO Radio 1 “De kern van ons beleid is afstand houden. Dat voorkomt besmettingen. Met een mondkapje op, loop je het risico dat de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd. Als je nu een mondkapjesplicht invoert, leidt dat tot chaos. Ik kan niet garanderen dat mijn mensen dat goed kunnen handhaven. Laten we reëel wezen: gaan mensen in de kroeg of thuis bij een feestje een mondkapje dragen?”

Is een mondkapjesplicht op te brengen? Voorzitter van de veiligheidsraad en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls denkt van niet. "Het gaat boetes regenen." #corona #mondkapjes pic.twitter.com/qdg1pmaXqT — Spraakmakers (@SpraakmakersOp1) July 23, 2020

De mondmaskerhaat gaat zelfs zo ver dat Belgen die Zeeland bezoeken en daarbij net als in hun eigen land een mondkapje dragen, de toegang tot winkels wordt geweigerd. Burgemeester Jan Vermeulen van de Belgische gemeente Deinze roept zijn inwoners daarom op om niet meer naar Zeeland te gaan. “Het inzicht in Zeeland voor het dragen van een mondmasker is niet gevorderd tot waar het moet zitten,” zegt Vermeulen tegen Omroep Zeeland.

Reizigersorganisatie Rover zegt veel klachten te krijgen over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Een fors deel, 43,1 procent, van de ruim 500 klachten komt van mensen die helemaal geen kapje willen dragen. Het AD meldt:

Tegelijkertijd bestaat 26,3 procent van de meldingen uit klachten van reizigers die observeren dat hun medereizigers hun mondkapjes niet of niet op de juiste manier dragen. Deze meldingen nemen volgens Rover de laatste weken toe. Er wordt steeds meer gevraagd om betere handhaving van de plicht. Reizigers zeggen zich zorgen te maken over hun eigen gezondheid, of om die van familieleden. Rover vindt dat het schort aan voorlichting over het gebruik en noodzaak van mondkapjes in het ov, maar deelt reizigers wel mee dat ze zich aan de plicht moeten houden. Óók als zij het hier niet mee eens zijn.

Kapjesweigeraars halen nogal eens aan dat ze vrezen te weinig zuurstof binnen te krijgen door het dragen van een masker. Om dat te weerleggen rent een Britse arts iedere dag naar zijn werk 12 kilometer verderop met een mondkapje op. De zuurstofmeter die hij gebruikt maakt duidelijk dat er van verminderde zuurstofopname geen enkele sprake is. Hij haalt met zijn hardloopactie ook geld op voor de voedselbanken.

The mask didn't come off at all (no food or drink) – and oxygen levels were stubbornly 98% every time I checked. Please feel free to cite this when anyone suggests they're bad for you, and stay safe – and COVID-free. Thanks! https://t.co/ApgpoOTZCz (n/n) — Tom Lawton (@LawtonTri) July 20, 2020

Het RIVM houdt vast aan het beleid dat mondkapjes niet verplicht moeten worden omdat er “geen eenduidig wetenschappelijk bewijs is dat het werkt”. Van medische maskers staat wel vast dat ze helpen maar daar is juist een tekort aan. Wetenschappers van de Universiteit van Utrecht publiceerden deze week een onderzoek dat duidelijk maakt dat een mondkapjesplicht zeker wel bijdraagt aan het tegengaan van het virus. Daarbij gaat het er niet om dat een mondkapje besmetting helemaal voorkomt maar wel dat de kans daarop kleiner wordt. Dat effect is, samen met andere maatregelen, van groot belang. De studie ondergraaft de officiële Nederlandse opvatting dat een mondkapje niet nodig is zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

cc-foto: Willy Verhulst