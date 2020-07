Mondmaskers: heftig verzet tegen makkelijk middel om virus te bestrijden

De Franse autoriteiten bekijken of het dragen van mondmaskers binnen alle afgesloten publieke ruimtes verplicht moet worden gesteld. In Zwitserland stelt een expert die lid is van het team om het virus te bestrijden dat het dragen van mondmaskers verplicht moet worden in alle ruimtes met airconditioning, zoals kantoren.

In Nice heeft de burgemeester het dragen van een masker bij alle evenementen dit weekend al verplicht gesteld nadat bezoekers van een gratis toegankelijk dansfeest geen afstand hielden, noch maskers droegen.

De nieuwe Franse premier Jean Castex zegt dat de regels voor het dragen van maskers opnieuw bekeken worden en de aandacht daarbij vooral uitgaat naar het verplicht stellen in alle binnenruimtes. Het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in het Franse openbaar vervoer. Wie werkt op een plek waar geen afstand gehouden kan worden is ook verplicht een masker te dragen, oudere leerlingen moeten ze op school dragen.

De regering zou het gebod uit kunnen breiden naar winkels, nadat een groep artsen daarvoor gepleit heeft. De artsen stellen dat het erg ‘ongelukkig’ zou zijn om zo’n effectieve en eenvoudige bestrijdingsmethode van het virus niet toe te passen.

In onder meer België en Oostenrijk zijn maskers al verplicht in winkels. In het Verenigd Koninkrijk wordt gezinspeeld op invoering van die regel. Premier Johnson zei vorige week dat er strenger op gestaan moet worden dat mensen gezichtsbedekking dragen in binnenruimtes waar mensen anderen ontmoeten die ze normaal niet zien.

De Zwitserse expert op het gebed van besmettelijke ziekten Christian Garzoni pleit voor het verplichten van maskers in ruimte met airconditioning of die slecht geventileerd zijn. Bij zo’n luchtverversingssysteem werkt afstand houden volgens hem niet meer omdat het virus zich verplaatst op de luchtgolven. Door hem verricht onderzoek wees uit dat een besmet persoon die een minuut lang spreekt 1000 besmette druppeltjes in de lucht uitstoot, die wel tot acht minuten kunnen blijven rondzweven. In enkele kantons zijn maskers al verplicht in het uitgaansleven.

In Duitsland heeft de stad Jena de maskers veel eerder verplicht gesteld dan de rest van het land. Opvallend is dat het aantal besmettingen in Jena na introductie van de regel daalde tot vrijwel nul. Volgens een voorzichtige wetenschappelijke analyse van het voorbeeld kan het dragen van mondmaskers verspreiding van het virus met 40 procent terugdringen.

Tegelijkertijd roept de verplichting tot het dragen van maskers bij bepaalde burgers veel weerstand op. In het zuidwesten van Frankrijk is een buschauffeur dodelijk mishandeld nadat hij enkele passagiers op de plicht wees. In Antwerpen heeft een klant dit weekeinde vier medewerkers van een supermarkt verwond nadat ze aangesproken werd op het niet dragen van een mondmasker. De Amerikaanse president Trump is eindelijk overstag gegaan bij bezoek aan een militair hospitaal nadat hij lang weigerde een masker te dragen. In schril contrast daarmee is het voorbeeld van de progressieve Slowaakse president Zuzana Čaputová die in maart dit jaar met masker op het nieuwe kabinet presenteerde.

Het dragen van een masker wordt door mensen met een zeer rechtse politieke overtuiging al snel opgevat als een onaanvaardbare inbreuk op hun persoonlijke vrijheid. Ook weigeren ze op grond van hun religieuze overtuiging een masker te dragen.

In Nederland leidt de invoering van de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer tot zogeheten coronafiles, constateert verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen in het AD.

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen reisde voor de corona graag met de trein, maar heeft er nu geen zin meer in. En met hem zijn er velen. ,,Een deel van de treinreizigers heeft smetvrees en durft niet meer uit angst voor corona. En er is ook een deel, onder wie ikzelf, die geen zin heeft om met zo’n mondkapje op de snuit te gaan zitten. Ik vind zo’n kapje benauwd.”

Hij voorspelt dat het autoverkeer na de zomer vast gaat lopen. Werkgevers zouden daarom op grote schaal de mogelijkheid om thuis te werken moeten invoeren.

cc-foto: Jill Carlson