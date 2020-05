Moord op zwarte jogger schokt VS, politie laat witte daders lopen

Beelden van de moord op een jonge zwarte man in de Amerikaanse staat Georgia door een witte oud-politieman en zijn zoon schokken Amerikanen. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden vergelijkt de misdaad met een lynchpartij. De beelden waarop te zien is hoe de ongewapende joggende jongen opgejaagd wordt door de twee witte daders doen inderdaad denken aan scenes uit een film als Mississippi Burning.

De zaak krijgt nu pas aandacht omdat een advocaat deze week de beelden van de moord heeft verspreid via Twitter. WAARSCHUWING, DE BEELDEN ZIJN UITERMATE SCHOKKEND.

Het slachtoffer, de 25-jarige Ahmaud Arbery, werd in februari doodgeschoten door het duo, dat verklaarde een soort buurtwacht te zijn. De daders zijn niet gearresteerd omdat ze zich beroepen op een wet die het toestaat indringers te doden. Ze beweren dat ze dachten dat de man een inbreker was. De officier van justitie heeft in een interne memo verklaard dat de daders volledig in hun recht stonden, een redenering die als verbijsterend wordt gezien. Volgens familieleden was Arbery alleen maar aan het joggen op de openbare weg.

“Velen van ons hebben nu de schokkende opname gezien van Ahmaud Arbery die, terwijl hij op een mooie dag in februari aan het joggen was, in koelen bloede werd doodgeschoten, in feite gelyncht voor onze ogen, op een 2020 manier,” aldus Biden. Hij stelde dat het hoog tijd wordt dat het land met dergelijke praktijken afrekent en sprak van een “pandemie van haat”. Biden riep justitie op de zaak te onderzoeken op transparante wijze. De verdachten zijn inmiddels alsnog gearresteerd.

President Trump verkaarde dat hij de videobeelden niet gezien had maar bood wel zij medeleven met de nabestaanden aan.