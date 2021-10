Moskou aan zee: Haagse politie pakt alweer journalist op

De Haagse politie heeft voor de tweede keer binnen drie dagen een journalist opgepakt die zijn werk deed. Deze keer was Hans Nijenhuis, voormalig hoofdredacteur en tegenwoordig verslaggever van het AD, het slachtoffer. De krant schrijft:

Nijenhuis was met Extinction Rebellion op pad. De actiegroep wilde voor de derde dag op rij voor ernstige verkeershinder in Den Haag zorgen. Dit keer waren ze van plan om de Utrechtsebaan te blokkeren met stilstaande voertuigen, een van de belangrijkste verkeersaders naar het centrum. Maar de poging faalde nog voordat het begon.

Oud-hoofdredacteur Hans Nijenhuis opgepakt met klimaatactivisten die verkeer naar Den Haag wilden platleggenhttps://t.co/t8uVoKUeDu — AD Den Haag (@ADDenHaag) October 13, 2021

De politie meldt dat er nog een andere arrestant was die verklaarde journalist te zijn. Het is nog onduidelijk om wie het gaat. “Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden”, stelt de Haagse politie.

Onder de zojuist aangehouden personen bevinden zich twee mensen die zich uitgeven als journalist. Omdat zij bij de vermoedelijke demonstranten in de auto zaten, zijn ook zij aangehouden. Zodra wij hun status als journalist hebben kunnen bevestigen, worden zij direct heengezonden. https://t.co/6kGb1WP03c — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) October 13, 2021

Maandag werd Volkskrant-verslaggever Mac van Dinther opgepakt bij het protest van Extinction Rebellion in Den Haag. De journalist zou “doe niet zo kinderachtig” hebben gezegd tegen een agent. Op Twitter had Van Dinther eerder al geschreven dat hij zich verbaasde over het verschil in bejegening van de klimaatdemonstranten en de boeren eerder.