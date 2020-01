Moslimleiders bezoeken Auschwitz voor Holocaust-herdenking

Een delegatie van islamitische religieuze leiders heeft Auschwitz bezocht voor een holocaust-herdenking. De delegatie bestond uit 62 moslims, waaronder 25 prominente religieuze leiders uit meer dan 24 landen, samen met leden van het Amerikaans Joods Comité.

De delegatie bezocht Auschwitz 4 dagen voor de viering van de bevrijding van het kamp door Sovjet-strijdkrachten, inmiddels 75 jaar geleden.

De secretaris-generaal van de ‘Moslim World League’, Mohammad al-Issa, noemde het “zowel een heilige plicht als een diepe eer”. De in Mekka gevestigde organisatie, die ernaar streeft de ‘tolerante principes’ van de islam te presenteren, plaatste beelden van het bezoek op Twitter.

HE Dr. #MohammadAlissa and other Muslim dignitaries are greeted at @polinmuseum by Piotr Wiślicki, President of the @JHIInstytut @AJCGlobal #WeRemember #HolocaustMemorialDay pic.twitter.com/hwYBSvdimm

— Muslim World League (@MWLOrg_en) January 24, 2020