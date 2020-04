De Nederlandse overheid ziet ‘geen reden’ staatssteun te weigeren aan reissite Booking.com. Dat schrijft de Volkskrant. Woensdag liet het bedrijf weten als gevolg van de coronacrisis in financiële moeilijkheden te zitten en gebruik te willen maken van het noodpakket van de overheid. Booking, dat door diverse landen wordt beschuldigd van belastingontduiking, ontving de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro dankzij zogenoemde tax rulings van de Belastingdienst.

‘We zijn de Nederlandse regering dankbaar voor dit financiële hulpplan voor bedrijven als wij die zwaar zijn getroffen door de pandemie,’ liet Booking woensdag weten aan de Volkskrant. Volgens CEO Glenn Fogel is 85 procent van de hotelboekingen ten opzichte van vorig jaar weggevallen als gevolg van de coronacrisis. Booking heeft in Nederland ongeveer 5.500 mensen in dienst, met een gemiddeld jaarinkomen van 47.000 euro. De steun waar Booking op hoopt, is dat via het UWV het salaris van deze mensen gedurende drie maanden tot 90 procent wordt betaald. Dat kan in de miljoenen euro’s lopen.

En daar wringt het. Het van oorsprong Amerikaanse bedrijf heeft de afgelopen jaren op diverse manieren gebruik gemaakt van het gunstige belastingklimaat voor multinationals in Nederland. Om te beginnen via de 30%-regeling, een regeling die bepaalt dat de vele expats werkzaam op de Amsterdamse Booking-kantoren de eerste vijf jaar over 30 procent van hun inkomen geen belasting hoeven te betalen. Maar dat is nog niks vergeleken bij de 1,8 miljard euro aan belastingvoordeel dat het bedrijf ontving.

Uit onderzoek van zakenblad Quote blijkt dat Booking tussen 2010 en 2018 gebruik maakte van de zogeheten ‘innovatiebox’ van de Belastingdienst. Over de inkomsten in deze box betaalden bedrijven tot 2018 niet 25, maar slechts 5 procent winstbelasting. Sinds 2018 is dit 7 procent. Die regeling is bedoeld om ‘technische innovatie te stimuleren’, maar daar komt volgens kenners bij Booking in de praktijk weinig van terecht. Europarlementariër Paul Tang (PvdA) zei daarover tegen Quote: ‘De korting via de Innovatiebox was ooit bedoeld om investeringen in onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, maar in de praktijk is het gewoon een middel geworden om legaal belasting te kunnen ontwijken’. Ook het Centraal Planbureau (CPB) wil van de regeling af omdat het met name bedrijven subsidieert ‘die toch al winst maken’.

Ook noteert Quote dat Booking al jaren een miljardenomzet genereert uit boekingen wereldwijd. Het bedrijf heeft 198 kantoren in 70 landen, maar omdat alle inkomsten rechtstreeks naar het kantoor in Amsterdam vloeien, wordt alleen in Nederland belasting betaalt. Zo wist Booking alleen al tussen 2012 en 2016 voor ruim 700 miljoen euro aan belasting te besparen. Onder andere Italië en Turkije hebben Booking voor tientallen miljoenen aan naheffingen opgelegd omdat zij vinden dat het bedrijf met die constructie belasting ontduikt. Frankrijk wil zelfs 356 miljoen euro aan verschuldigde belastingafdracht van het bedrijf zien.

De Volkskrant wijst erop dat het verzoek om staatssteun van Booking extra schuurt, omdat het bedrijf de slechte financiële positie waarin het verkeert, aan zichzelf te danken heeft. Zo ging het bedrijf de crisis in met schulden, ondanks dat het al jaren miljarden winst maakt. De reden hiervoor is dat het bedrijf voor miljarden de eigen aandelen opkoopt. Dit wordt ook wel stock buybacks genoemd, een controversiële praktijk waarmee bedrijven de prijs van hun aandelen kunstmatig ophogen, en daarmee ook hun in aandelen uitbetaalde bonussen. Zo deed CEO Glenn Fogel voorkomen of hij vanwege de crisis het voortouw nam in het tijdelijk verlagen van zijn eigen salaris, normaal zo’n 750.000 dollar per jaar. Maar tegelijkertijd wist Fogel dankzij die stock buybacks ruim 20 miljoen dollar op zijn eigen rekening bij te schrijven. En dat is direct de reden waarom het dus Amerikaanse bedrijf Booking in de VS geen beroep doet op staatssteun: de Amerikaanse regering stelt als voorwaarde voor het ontvangen van die steun, dat het bedrijf vervolgens een jaar lang geen aandelen mag kopen.

En dus klopt Booking zonder enige schroom aan bij het UWV, waar de aanvraag hoogstwaarschijnlijk wordt gehonoreerd. ‘Het is een generieke regeling, die geldt voor alle bedrijven die in problemen verkeren’, laat een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken weten aan de Volkskrant. Het UWV heeft inmiddels zo’n 92 duizend aanvragen binnen. Het stellen van al te strikte eisen aan de aanvragers zou ertoe leiden dat de behandeling te lang duurt, met alle nadelige gevolgen voor ondernemers die niet opereren als multinational Booking en door de crisis op omvallen staan.

cc-foto: Hoofdkantoor Booking Rembrandtplein Amsterdam, Wakuwaku99