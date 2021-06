München moet tijdens EK-match één groot protest tegen Hongaarse homofobie worden

De gemeenteraad van München neemt de eis over van nu al bijna 40.000 ondertekenaars die willen dat de Allianz Arena woensdag verlicht gaat worden in regenboogkleuren tijdens de wedstrijd Duitsland-Hongarije.

Het grootste stadion van Europa is aan de buitenzijde bedekt met een lichtsysteem van Philips waar dat makkelijk mee kan. Het kleurenspektakel is een protest tegen de homofobe Hongaarse regering die deze week een wet doorvoerde waardoor voorlichting over homoseksualiteit op scholen verboden wordt. De wet komt er ook op neer dat boeken, series, films en reclames met daarin een homoseksueel of trans personage, verboden zijn voor jongeren.

De gemeenteraad van München stelt unaniem dat het niet alleen gaat om een protest maar ook om een uiting van solidariteit met de Hongaarse HBTI-gemeenschap die steeds meer lijdt onder onderdrukking door de regering Orban. Eerder nam die regering een verbod op een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht op in de grondwet.

Het blijft niet bij regenboogverlichting, als het activisten en hun medestanders ligt. ARD-journalist Georg Restle, hoofd van het tv-magazine Monitor, vraagt de Duitse voetbalbond in actie te komen: “Beste DFB, in Hongarije wordt ‘reclame’ voor homoseksualiteit verboden. Je bent zelf zo voor diversiteit. Wat dacht je van: een regenboogvlag voor elke fan in het stadion? Dan ziet meneer Orban het ook.” Dat is niet vreemd voor de bond. Aanvoerder Manuel Neuer droeg bij de wedstrijd tegen Frankrijk een armband in de regenboogkleuren.

Een ander plan is om het stadhuis in de München vol te hangen met regenboogvlaggen en de gemeenteraad vraagt alle organisaties, van UEFA tot supportersclubs, alle media-aandacht te gebruiken om uitdrukkelijk en zichtbaar te pleiten voor tolerantie en gelijkheid.

In München wordt door de Groenen gewerkt aan het naar de stad halen van de Gay Games 2026. Gemeenteraadslid Beppo Brem is blij met de consensus in de raad. Hij verwacht dat de DFB en de UEFA dan ook hun invloed zullen doen gelden, meldt TZ.de.

cc-foto: Nico Kaiser