Muur van Moeders beschermt nu ook demonstranten in Israël

De demonstranten die in Portland, Oregon protesteren tegen racisme en politiegeweld, hebben recent gezelschap gekregen van in het geel geklede moeders. De moeders dienen als menselijk schild die de demonstranten beschermen tegen de politie. De vrouwen die soms zonnebloemen met zich meedragen, zingen teksten als ‘Feds stay clear, Moms are here’ en ‘Hands up, Please don’t shoot me’.

Moms sing lullaby “hands up, please don’t shoot me” pic.twitter.com/y7Qbh1deHR — Sergio Olmos (@MrOlmos) July 21, 2020

Ook in Israël hebben vrouwen nu het idee van de ‘Wall of Moms’ omarmd. Meer dan duizend vrouwen hebben zich aangemeld om demonstranten te beschermen die protesteren tegen de rechtse premier Banjamin Netanyahu. “Ik zag de wanhoop en ellende van de jonge demonstranten en voelde dat we als moeders moesten reageren”, verklaart een van de initiatiefnemers tegenover Haaretz.

Dit weekend eisten duizenden demonstranten het aftreden van Netanyahu bij diens ambtswoning in Jeruzalem. Elders in het land waren er nog tientallen demonstraties tegen de van corruptie verdachte premier.

De demonstranten verwijten Netanyahu ook dat hij niet goed optreedt tegen de coronacrisis. Het land kent inmiddels meer dan 60.000 bevestigde besmettingen. Deskundigen vinden dat de regering de lockdown te snel weer heeft opgeheven.

Foto: @MacSmiff