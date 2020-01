Myanmar moet Rohingya-minderheid beschermen tegen genocide

Myanmar moet per direct maatregelen treffen om de islamitische Rohingya-minderheid in het land te beschermen tegen verdere genocide. Dat oordeelt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ).

Daarnaast moet het land bewijzen van misdaden tegen Rohingya veiligstellen. Dat is de eis van 17 rechters, die unaniem waren in hun oordeel. De rechtszaak is aangespannen door het land Gambia om een betere behandeling van de Rohingya-minderheid af te dwingen.

Gambian Justice Minister Abubacarr Tambadou said he smelled the “stench of genocide” coming from Myanmar on a visit to a Rohingya refugee camp in Bangladesh. That’s when he knew he had to help those under threat.https://t.co/TaUWTnH3lo — BBC News Africa (@BBCAfrica) January 23, 2020

Volgens de ICJ-rechters lopen Rohingya een groot risico om slachtoffer te worden van genocide in Myanmar. Het land moet daarom alles op alles zetten om de moorden op Rohingya te stoppen en moet binnen 4 maanden verslag uitbrengen bij het ICJ over de genomen maatregelen en ontwikkelingen.

Het is nog maar de vraag of de autoriteiten van Myanmar iets met de uitspraak zullen doen. Ondanks dat het vonnis juridisch bindend is, heeft het ICJ geen rechten om een land te straffen wanneer deze zich niet aan het uitgesproken vonnis houdt.

Meer dan een miljoen Rohingya zijn naar Bangladesh gevlucht sinds 2017, toen Myanmar militaire operaties startte in de staat Rakhine. Volgens het land werd de militaire actie gestart om Rohingya-rebellen te bestrijden, maar de bevolking spreekt van een etnische zuivering. In het overwegend boeddhistische land zijn de islamitische Rohingya een minderheid.