Mysterie: na loslaten regels dalen de besmettingen in Denemarken en Engeland

In Engeland krabben wetenschappers zich achter de oren. Terwijl de maatregelen zijn versoepeld, dalen de coronacijfers. Terwijl juist het tegenovergestelde effect werd verwacht. Sterker nog: het is voor het eerst sinds het begin van de pandemie dat de cijfers gestaag dalen zonder dat er een lockdown aan te pas komt, meldt The Guardian.

Begin september vreesde Sage, de Britse versie van het OMT, nog dat de ziekenhuisopnames zouden stijgen doordat mensen terugkeerden op de werkplek en hun sociaal gedrag hervatten. Binnen anderhalve maand zou het aantal ziekenhuisopnames tot 7000 per dag kunnen stijgen. In het ergste geval. In het gunstigste geval zouden ze, volgens de gebruikte modellen, langzaam stijgen tot bijna 2000 per dag om daarna weer te zakken. Maar zelfs dat blijkt een veel te sombere voorspelling.

In werkelijkheid begon het aantal ziekenhuisopnames onverwacht te dalen. De gevolgen blijken veel meer dan verwacht beïnvloed te worden door gedrag en vaccinaties. De schatting voor het aantal besmettingen is gedaald tot 1 op de 90. Dat geldt overigens alleen voor Engeland. In andere landen van het Verenigd Koninkrijk blijven de cijfers hoog. Het hoofd van Sage zegt dat er kennelijk een soort balans is tussen de toegenomen immuniteit en de hoeveelheid contact. Maar hoe dat dan precies werkt is “enigszins een mysterie.”

Een mogelijke verklaring is dat de vaccins en immuniteit veel beter werken dan tot nu toe werd aangenomen. Het onderzoek naar besmettingsgevaar wordt meestal uitgevoerd met proefpersonen die verschijnselen vertonen. Ook in Schotland neemt het aantal gevallen af nadat ze eerst nog fors waren gestegen. Groepsimmuniteit zou de neergang veroorzaken. Helemaal gerust zijn de wetenschappers er nog niet op. Met hetzelfde gemak waarmee de cijfers dalen kunnen ze straks misschien toch weer ineens stijgen. Vooral ook omdat de sociale contacten nog lang niet op het pre-corona niveau zitten.

In Denemarken waar een zeer groot deel van de bevolking gevaccineerd is treedt een soortgelijk verschijnsel op, schrijft het AD. Daar werden twee weken geleden alle regels losgelaten en daalt het aantal besmettingen:

In Denemarken is het sinds het loslaten alleen maar beter gegaan. Vlak vóór het afschaffen van de laatste coronamaatregelen waren er nog zo’n 450 nieuwe coronabesmettingen per dag, lagen er zo’n 125 Denen in het ziekenhuis van wie ongeveer 25 op de ic. Momenteel worden ruim driehonderd Denen per dag positief getest op corona, liggen er negentig coronapatiënten in Deense ziekenhuizen, van wie nog geen twintig op de ic. Dat hebben ze vooral te danken aan de hoge vaccinatiegraad, 84,5 procent van iedereen boven de 12 jaar is volledig gevaccineerd. Ter vergelijking: Denemarken heeft 5,9 miljoen inwoners, een derde van het aantal inwoners van Nederland. Momenteel zijn er rond de 1800 positief geteste Nederlanders per dag, liggen er een kleine zeshonderd coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, van wie 185 op de ic. Op zich is dat niet verwonderlijk, want Denemarken greep eerder in, had géén ‘Dansen met Jansen’-golf in de zomer, waarbij veel jongeren zijn besmet toen ze nog geen antistoffen hadden opgebouwd na hun vaccinatie maar al wél gingen stappen.

Dankzij de bereidheid van burgers zich te laten vaccineren neemt het aantal besmettingen af en ook de ongevaccineerden blijken daar meer van te profiteren dan verwacht.

