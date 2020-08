Na 4 jaar Trump: recordaantal Amerikanen geeft staatsburgerschap op

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben maar liefst 5.816 mensen hun Amerikaanse staatsburgerschap opgegeven. Dat is ruim 12 keer zoveel als in de laatste zes maanden van 2019, toen er 444 gevallen waren. Dat blijkt uit cijfers van Bambridge Accountants.

Van oudsher geven veel mensen, onder wie de in New York geboren Britse premier Boris Johnson in 2016, hun Amerikaanse nationaliteit op, omdat ze geen belastingaangifte willen doen in de VS. Volgens Bambrigde zijn nu ook veel mensen helemaal klaar met het politieke klimaat in de VS.

“Dit zijn voornamelijk mensen die de VS al hebben verlaten en er helemaal genoeg van hebben”, aldus Alistair Bambridge tegenover CNN. De voormalige Amerikaanse staatsburgers klagen onder meer over Donald Trump en de wijze waarop de Amerikaanse overheid de corona-epidemie aanpakt.

Het opgeven van het Amerikaanse staatsburgerschap is niet goedkoop: mensen moeten 2.350 dollar betalen. Wie zich niet in de VS bevindt, moet zich bovendien persoonlijk melden op een Amerikaanse ambassade.

cc-afbeelding: Mediamodifier