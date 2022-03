Na coronabesmetting krimpen de hersenen en verminderen functies nog maandenlang

De effecten van een coronabesmetting werken lang en dat is nu ook aangetoond voor de hersenen. Bepaalde cognitieve vermogens nemen af en de hersenen krimpen zelfs in omvang. Dat is duidelijk geworden uit Brits onderzoek waarbij twee hersen-scans van 785 mensen tussen 51 en 81 jaar oud vergeleken werden. De eerste scans dateren van voor de pandemie, schrijft The Guardian. In de UK Biobank worden sinds 2006 medische gegevens verzameld van honderdduizenden vrijwilligers. Meer dan de helft van de personen waarvan de hersenscans bekeken werden had na de eerste scan te maken gehad met een coronabesmetting.

De tweede scan werd vijf maanden na de infectie gemaakt. Vervolgens werden die vergeleken met de twee scans van de 384 mensen die niet besmet waren geraakt. Uit de vergelijking werd duidelijk dat de effecten van een besmetting na vijf maanden nog zichtbaar zijn in de hersenen. Overigens is daarbij niet duidelijk of de effecten worden veroorzaakt door het virus zelf of door de gevolgen ervan. Zo verliezen veel mensen na besmetting hun reuk- en smaakvermogen. De hersenen krijgen daardoor bepaalde informatie niet meer. Het is mogelijk dat ook dat bijdraagt aan de verandering. Ook het geheugen wordt aangetast en de grijze stof die hersencellen bevat wordt in bepaalde delen van de hersenen dunner. De resultaten zijn gepubliceerd in het medisch wetenschappelijke tijdschrift Nature. Volgens de onderzoekers is het niet uitgesloten dat het virus een rol gaat spelen bij de ontwikkeling van dementie.

De onderzoekers ontdekten door het testen van proefpersonen dat geïnfecteerden lager scoorden bij het testen van hun onder meer hun verwerkingssnelheid van informatie en mentale flexibiliteit. De effecten waar het sterkst waarneembaar bij ouderen en mensen die met ernstige verschijnselen in het ziekenhuis belanden maar traden ook op bij mensen die de ziekte gewoon thuis uitziekten. Bij mensen die andere infectieziekten hadden doorgemaakt, zoals longontsteking, waren die effecten niet merkbaar.

Het krimpen van de hersenen gebeurt overigens maar in beperkte mate, tussen de 0,2 en 2 procent. Bij ouderen krimpen de hersenen normaal gesproken 0,2 tot 0,3 procent per jaar.

NRC schrijft:

„Het is verrassend dat in deze studie ook verschillen worden gevonden bij mensen die de infectie thuis hebben uitgeziekt”, zegt neuroloog Matthijs Brouwer van het Amsterdam UMC. „We weten dat bij mensen met ernstige Covid-19 er effecten op de hersenen zijn te zien, waarschijnlijk door een ontregelde afweerreactie in het brein – een indirect effect van het virus. Het virus zelf is nog nooit aangetoond in hersencellen.” Het is wel de vraag hoe relevant deze bevindingen zijn in de behandelpraktijk, benadrukt Brouwer. „Het is niet duidelijk of de deelnemers aan deze studie op het moment van de scan klachten hadden. De enige informatie over hoe de deelnemers in de studie functioneren komt uit de cognitieve test die de onderzoekers afnamen, en die zegt niet zoveel over het dagelijks functioneren.”

Wetenschappers zijn het er over eens dat de langetermijneffecten van besmetting met het virus goed in de gaten gehouden moeten worden.

cc-foto: liz west