‘Na de zomer komt er een tweede besmettingsgolf’

Na de zomer staat ons een tweede besmettingsgolf te wachten. Dat zei hoogleraar microbiologie Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen in het actualiteitenprogramma De Afspraak.

Om een nieuwe lockdown te voorkomen, moeten er slimme maatregelen worden genomen om de curve laag genoeg te houden, meent de professor. Door de aard van het virus is dat echter niet eenvoudig. “De helft van de besmettingen gebeurt door mensen die geen symptomen hebben”, vertelde Goossens. In de drie dagen voordat het hoesten begint, kan iemand al mensen aansteken. “Ik denk dat men zich daar onvoldoende van bewust is.”

Groepsimmuniteit is nog lang niet in zicht, waarschuwt de microbioloog. “De immuniteit bij de bevolking is tegengevallen. Er is geen enkel land in Europa waar de immuniteit meer dan 5 procent is.”

Volgens Goossens zijn de meeste Europese landen te laat begonnen met het massaal testen van mensen die het virus mogelijk onder de leden hebben. “Duitsland was de uitzondering. Duitsland heeft beslist om begin februari heel veel laboratoria op te starten.”

De professor wil onder meer dat medewerkers van verpleeghuizen twee keer per week worden getest. “Als het virus daar binnenkomt, is de impact gigantisch.” Ook voor het onderwijs zouden er regelmatige testen moeten zijn. Voor andere mensen die graag willen weten of ze ziek zijn geweest, bepleit Goossens een test waarbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van antistoffen.