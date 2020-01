Na uitbraak coronavirus: ‘Leg handel in wilde dieren wereldwijd aan banden’

In navolging van China zouden ook andere landen de handel in wilde dieren aan banden moeten leggen. Die oproep doet World Animal Protection. Volgens de organisatie vormt de consumptie van wilde dieren wereldwijd een gevaar voor de volksgezondheid.

De Chinese autoriteiten besloten de handel in wilde dieren zondag stil te leggen. Het verbod geldt in ieder geval tot de epidemie voorbij is. Het sterke vermoeden bestaat dat het nieuwe coronavirus is overgedragen van slangen op mensen. De eerste besmettingen met het virus deden zich voor bij mensen die een bezoek hadden gebracht aan een markt in het centrum van Wuhan waar wilde dieren te koop werden aangeboden.

Op de markt werden onder meer ratten, slangen, salamanders, civetkatten en zelfs wolvenpups verhandeld. Er wordt al langer gewaarschuwd voor de gevaren van dergelijke handel. Wetenschappers gaan ervan uit dat SARS, de virusinfectie die eind 2002 voor het eerst opdook in de Chinese provincie Guangdong en wereldwijd tot 800 doden leidde, is overgesprongen van civetkatten naar mensen.

“De handel in wilde dieren vormt een groot risico voor de volksgezondheid”, stelt Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection Nederland. “Het coronavirus is de zoveelste ziekteverwekker die van wilde dieren overgebracht wordt op de mens. Het risico daarop blijft groot als mensen wilde dieren uit het wild vangen of ermee fokken.”

Inmiddels zijn er in China ten minste 106 mensen overleden aan het Wuhanvirus, dat ook in een groot aantal andere landen is opgedoken. Op maandag is de eerste infectie in Duitsland vastgesteld. De patiënt is afkomstig uit Beieren.

Bewoners van Wuhan hebben het advies gekregen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het verkeer in de stad ligt grotendeels stil.

Ik had even taxiraampje moeten schoonmaken, maar dit geeft aardig beeld van de verlatenheid in Wuhan #lockdowndag6 #coronavirus #hetwasstilopstraat pic.twitter.com/ProRDf7Bct — anouk eigenraam (@askimono) January 28, 2020

Ondertussen doen de producenten van mondkapjes goede zaken.

Oops! Shares of Japan's Kawamoto, which manufactures face masks, go ballistic on #coronavirus fears. pic.twitter.com/jIC9l4LB70 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 28, 2020

Op Twitter gaat het – onware – gerucht rond dat het coronavirus wordt verspreid via pakketjes van AliExpress. Het Franse ministerie van Volksgezondheid noemt de kans op infectie via een uit China geïmporteerd product “extreem laag”.

cc-foto: Jarkko Mänty