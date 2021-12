Na zware covid verdubbelt de kans op overlijden binnen een jaar

Mensen die heftige covid-19 hebben gehad, hebben in het daaropvolgende jaar een twee keer zo grote kans om te overlijden dan mensen die een mild ziekteverloop of geen infectie hadden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is gepubliceerd in Frontiers in Medicine.

De wetenschappers kwamen tot hun conclusie na het volgen van bijna 14.000 mensen in de Amerikaanse staat Florida. Opmerkelijk is dat de relatieve overlijdenskans groter is bij patiënten die jonger zijn dan 65. Ook opvallend is dat mensen doorgaans niet overlijden aan zaken die geassocieerd worden met een coronabesmetting, zoals longklachten.

De onderzoekers vermoeden dat de patiënten na een heftige infectie te lijden hebben onder algehele verslechtering van hun gezondheid. Eerder stelden ze ook al vast dat zware covid gepaard gaat met een grotere kans om binnen een half jaar (opnieuw) in het ziekenhuis opgenomen te worden.

Hoogleraar Arch Mainous concludeert dat we alles op alles moeten zetten om een ernstig ziekteverloop te voorkomen. Het belangrijkste middel om zware covid te voorkomen is vaccinatie.