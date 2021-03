Naar de stembus

Rond 2 uur woensdagmiddag was het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen al opgelopen tot 42 procent. Dat meldt Ipsos. Vanuit meerdere plekken in het land komen berichten over lange rijen voor de stembureaus. In Amsterdam was het op sommige plaatsen zelfs zo druk dat er een tekort aan stembiljetten ontstond.

Het opkomstpercentage om 13.45 uur was hoger dan op hetzelfde tijdstip bij de vorige Kamerverkiezingen in 2017, toen was dat 33 procent. Een belangrijk verschil is dat dit jaar op drie dagen gestemd kon worden en ook de uitgebrachte stemmen op maandag en dinsdag (12%) zijn meegewogen, net als de briefstemmers (7%).

Op sociale media delen mensen enthousiast foto’s van hun gebruikte stempotlood, dat ze vanwege de coronamaatregelen in veel gemeenten mee naar huis mochten nemen. Dat gemeenten zelf over het gevoerde potloodbeleid gingen, wordt duidelijk uit de foto’s die twitteraar Layla de Jong samenvoegde:

De stempotloden. Per gemeente. Een draadje. Te beginnen met Rotterdam. Simpel en efficiënt.#ikstem pic.twitter.com/KxJ9RiZ6qT — Layla de Jong (@layladejong) March 17, 2021

In totaal zijn er 9200 stemlokalen. Ook is er dit jaar keuze uit een recordaantal politieke partijen: maar liefst 37 stuks. Nadat maandag en dinsdag de stemlokalen al open waren voor kwetsbare personen, mocht ook de rest van de kiesgerechtigden woensdag vanaf half 8 ’s ochtends stemmen. Stemmen kan tot 9 uur ’s avonds.

Voor demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) bleek verkiezingsdag niet zijn beste dag. Nadat hij eerder al bij het stembureau werd weggestuurd omdat hij een paspoort vol gaten mee had genomen, moest hij even later ook nog in quarantaine. De Jonge blijkt in de buurt te zijn geweest van iemand die besmet blijkt met het coronavirus. Ook bij de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) ging het woensdag mis, maar van heel andere aard. Hun officiële site opkomstenuitslag.nl bleek al uitslagen in de broncode te vermelden, terwijl dit wettelijk pas mag nadat de laatste stembus gesloten is.