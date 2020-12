Naar seks snakkende vossen trekken door centrum Amsterdam

De Amsterdamse dierenambulance waarschuwt stadsbewoners vossen die door de straten en parken banjeren met rust te laten. Voor vossen is de paartijd begonnen en mannetjesvossen struinen de stad af op zoek naar vrouwtjesvossen die daar wel wat voor voelen. De dierenbeschermers ontvangen de laatste dagen veel meldingen onder meer uit het gebied rond CS en De Wallen. Daar kunnen de komende weken wel vaker vossen gezien worden en dat is dus geen reden om alarm te slaan. Het paarseizoen duurt nog tot februari, met een piek in januari. “Naar verwachting verlaten de vossen vanzelf weer de (binnen)stad,” aldus de ambulancedienst.

Drie jaar geleden maakte Vroege Vogels een reportage over vossen in Amsterdam.

cc-foto: Martha de Jong-Lantink