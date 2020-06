Nabestaanden Tom Petty verbieden muziekmisbruik door Trump

De nabestaanden van de in 2017 overleden muzikant Tom Petty eisen dat Donald Trump stopt met het gebruik van Petty’s muziek. Ze willen niet dat fans van Petty denken dat de zanger of zijn familie op welke wijze dan ook achter Trump staan.

Zaterdag schalde bij de verkiezingsbijeenkomst van Trump in Oklahoma het nummer I Won’t Back Down door de speakers. De nabestaanden van Tom Petty hebben een dwangbevel uitgevaardigd om Trump te verbieden deze muziek nog te gebruiken. In een verklaring laten ze weten: “Trump had op geen enkele wijze toestemming dit lied te gebruiken om een campagne te voeren die zoveel Amerikanen en het gezond verstand tart”.

Zowel wijlen Tom Petty als zijn familie zijn fel tegen racisme en elke vorm van discriminatie. Tom Petty zou nooit een lied van hem laten gebruiken voor een haatcampagne. Hij bracht graag mensen bij elkaar. We geloven in Amerika en we geloven in democratie. Maar Donald Trump vertegenwoordigt geen van beide. We zouden het verschrikkelijk vinden als fans die door deze regering zijn gemarginaliseerd, denken dat we medeplichtig zijn aan gebruik van dit nummer.

Ook toetsenist Benmont Tench van Tom Petty and the Heartbreakers deed een duit in het zakje. Hij liet via Instagram weten Trump “niet eens toestemming te verlenen een deuntje van Petty te fluiten”. Het is bij lange na niet de eerste keer dat artiesten Trump verbieden hun muziek te gebruiken. Eerder deden onder meer Neil Young, Adele, Rihanna, the Rolling Stones, Aerosmith, Elton John, R.E.M. en de nabestaanden van Prince dat. Vorig jaar verwijderde Twitter een video van Trump waarin hij het nummer We Will Rock You gebruikte, nadat de overgebleven bandleden van Queen een klacht indienden. Hetzelfde gebeurde bij een video waarin een nummer van de band Nickelback werd gebruikt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Benmont Tench III (@benmonttench) op 20 Jun 2020 om 8:17 (PDT)

Het is voor de nabestaanden van Petty wellicht een schrale troost dat maar weinig mensen het lied hebben gehoord bij de campagne van Trump. Door een succesvolle protestcampagne van jongeren op sociaal netwerk TikTok, bleef de arena waar Trump zijn bijeenkomst hield nagenoeg leeg.