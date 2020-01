Nachttrein Brussel-Wenen terug op de rails

Nu de problemen veroorzaakt door vliegverkeer steeds meer mensen zorgen baren, groeit de belangstelling voor internationaal treinverkeer op het Europese continent weer. Maandagochtend werd in Brussel de nachttrein verwelkomd die om 10:55 stipt op tijd arriveerde. De trein was zondagavond om 20:38 uit Wenen vertrokken. Deze treinverbinding, Nightjet gedoopt, werd in 2003 opgeheven. Voortschrijdend inzicht heeft de dienst nieuw leven ingeblazen.

Eerder besloot Zweden, het land van Greta Thunberg die vliegschaamte op de kaart zette, de internationale treindiensten vanuit Malmö weer tot leven te wekken. Volgens de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB levert een treinrit tussen Wenen en Brussel tien keer zo weinig CO2 uitstoot op als een reis per vliegtuig. De ÖBB heeft de laatste jaren meer nachtlijnen overgenomen terwijl andere landen die afstootten.

In Nederland is GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger druk in de weer om de internationale nachttrein weer op het spoor te krijgen. Het kabinet heeft beloofd dat eind dit jaar weer ’s nachts op Wenen en Zürich wordt gereden.

De eerste #nachttrein in jaren tussen Wenen en Brussel. En als het goed kunnen wij eind dit jaar ook slapend reizen en wakker worden in Wenen! #meertreinenmindervliegen 💚🌍🚄 https://t.co/ArJ0lsOkgZ — Suzanne Kröger (@suzanne_GL) January 20, 2020

Tickets van Brussel naar Wenen zijn te koop vanaf €29,90, dan zit je net als in het vliegtuig in een stoel. Wie een couchette wil om in bed door Europa te reizen is meer geld kwijt.

De vaksite OVPro meldt:

De NMBS ziet nachttreinen als een mogelijkheid om het spoor aantrekkelijker te maken. De eerste nachttrein werd dan ook alvast getest door verschillende Europarlementariërs, die op weg waren naar de eerste zitting van het Europese Parlement. “Het spoorvervoer uitbouwen tot de echte ruggengraat van de Europese mobiliteit over de korte en middellange afstand, dat is een globaal project waarbij alle mobiliteitsspelers betrokken zijn, zowel de spoorwegoperatoren, de infrastructuurbeheerders, de wetgevers, onze overheden als de Europese verantwoordelijken. In dit kader is Brussel een echte draaischijf, en het wordt vandaag nog in die rol versterkt door de komst van de NightJet”, verklaarde Sophie Dutordoir, algemeen directeur van de NMBS.

Treinreizen nemen razendsnel in populariteit toe. Zelfs de legendarische Oriënt Express is weer van stal gehaald maar die rijdt slechts een keer per jaar naar de bestemming Istanbul. Een ticket kan zo’n 6000 euro kosten.

cc-foto: Jagrab