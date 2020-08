NASA gaat nare namen van planeten en andere ruimteverschijnselen aanpassen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA onderneemt actie op basis van het voortschrijdend inzicht dat bepaalde benamingen en vereringen ongewenst zijn. “Bij het opsporen en aanpakken van systemische discriminatie en ongelijkheid in alle aspecten van het veld, is duidelijk geworden dat bepaalde kosmische bijnamen niet alleen ongevoelig maar ook echt schadelijk kunnen zijn.”

Een maatregel die direct van kracht wordt is bijvoorbeeld het wijzigen van verwijzingen naar de planetaire nevel NGC 2392 als de ‘Eskimo-nevel’. Die in 1787 door William Herschel ontdekte stervende ster is 6500 lichtjaren verwijderd en vanaf Aarde zichtbaar met een kleine telescoop. “Eskimo wordt in brede kring gezien als een koloniale term met een racistische geschiedenis die is opgelegd aan de oorspronkelijke bewoners van de poolgebieden.”

Een ander voorbeeld is het laten vallen van de bijnaam ‘Siamese tweeling-stelsel’, ook ontdekt door Herschel, voor de stelsels NGC 4567 en NGC 4568. “Deze bijnamen hebben historische en culturele benamingen die verwerpelijk of ongewenst zijn en NASA is vast van plan daar wat aan te doen. Wetenschap is afhankelijk van diverse bijdragen en is iedereen tot dienst, dus dat betekent dat we het ook inclusief moeten maken,” zegt NASA in een verklaring.

cc-foto: NASA Hubble Telescope