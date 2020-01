Nationaal archief retoucheert kritiek op Trump weg uit protestfoto’s

Het Amerikaanse nationaal archief, National Archives, heeft een foto gecensureerd van de massale Women’s March die werd gehouden op de dag nadat Trump werd geïnaugureerd als president. Van spandoeken werd de naam van Trump weggeretoucheerd maar ook woorden als pussy en vagina. De foto maakt pontificaal deel uit van een tentoonstelling over suffragettes, de strijders voor vrouwenrechten. Het beeld is onderdeel van een installatie die al naar gelang de positie van de toeschouwer de demonstratie uit 2017 toont of een zwartwit foto van een vrouwenmars op dezelfde plek, die stamt uit 1913 en betrof een actie waarin vrouwen hun kiesrecht opeisten.

De Washington Post schrijft dat minstens vier protestborden zijn geretoucheerd. Op een bord met de tekst God Hates Trump is Trump weggepoetst. Datzelfde geldt voor een bord met Trump & GOP – Hands Off Women. Uit de tekst If my vagina could shoot bullets, it’d be less REGULATED is vagina verwijderd. En bij This Pussy Grabs Back het woord pussy.

Het archief verklaarde aanvankelijk dat de retouche was toegepast omdat het instituut niet betrokken wilde raken in politieke controverses. Die opzet lijkt sowieso mislukt. Nadat de verminking zaterdag werd onthuld, heeft het archief een verklaring uitgegeven met excuses en beloofd de retouche terug te draaien. Historici veroordeelden de ingreep van het archief in historische beelden.

Op vragen of het vaker is voorgekomen dat het archief op deze manier tracht politieke controverses te voorkomen is geen antwoord gekomen. De regering Trump heeft de reputatie kritiek met wraakacties en represailles te beantwoorden.

foto: National Archives