Nationalisten bedreigen vrijheid van meningsuiting wegens spotje over tradities

De Zweedse luchtvaartmaatschappij SAS is getrakteerd op een storm van protesten vanwege een spotje waarin wordt getoond dat veel Scandinavische ‘tradities’ helemaal niet Scandinavisch zijn. Donderdag moest de politie in Kopenhagen een straat afzetten en gebouwen ontruimen vanwege een bommelding. In de straat is het reclamebureau gevestigd dat het gewraakte spotje maakte. Er werd uiteindelijk geen bom aangetroffen. Op sociale media wordt de luchtvaartmaatschappij onder vuur genomen. Het spotje werd zelfs door SAS even offline gehaald. Volgens het bedrijf, dat zich geconfronteerd zag met een daling van de beurskoersen, werd de boodschap verkeerd begrepen.

‘Wat is er echt Scandinavisch?’ vraagt het spotje en laat vervolgens een aantal zaken zien die als typisch Scandinavisch worden beschouwd maar in feite ergens anders vandaan komen. Boterhammen bijvoorbeeld zijn niet door de Vikingen bedacht maar komen uit Nederland. De bakfiets om kinderen te vervoeren is een Duitse vinding. Drop is Chinees. Windmolens zijn door de Perziërs bedacht. En zo gaat het door. “Er is helemaal niets echt Scandinavisch,” constateert de commentaarstem.

Nationalisten, die zichzelf nu eenmaal graag als het centrum van het universum zien, reageren schuimbekkend op het spotje. Op YouTube heeft het spotje inmiddels zo’n 73.000 afkeurende duimpjes gekregen, tegen 6000 opstekers. Anderen grepen naar zwaardere vormen om het verspreiden van het spotje tegen te gaan.

De reacties doen denken aan de woede die toen nog prinses Maxima in 2007 losmaakte met de constatering dat ‘de’ Nederlander niet bestaat. Die waarheid als een koe was ook niet welkom in de polder.