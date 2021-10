Natuurbeschermers willen olifanten uitzetten in Europa

Een team van natuurbeschermers stelt voor olifanten naar Europa over te brengen om zo het ecosysteem te herstellen. Dat klinkt op het eerste gezicht misschien absurd maar is bij nader inzien zo gek nog niet. Olifanten, of dieren die daar sterke overeenkomst mee vertonen, leefden duizenden jaren geleden in Europa, totdat ze door de mens werden uitgeroeid.

Afrikaanse organisaties, zoals Space for Giants, en verschillende natuurparken deden jaren geleden al voorstellen om olifanten in Europa uit te zetten. Olifanten behoren tot de megaherbivoren, planteneters die meer dan duizend kilo wegen. Ze zijn van groot belang voor ecosystemen omdat ze bomen, struiken en planten eten en daardoor zorgen voor diversiteit in landschappen. Wetenschappers willen onderzoeken of de olifanten een gunstig effect op de Europese natuur zouden hebben.

“In Denemarken hebben onderzoekers voorgesteld om Indische olifanten te introduceren in een gebied in de buurt van Kopenhagen. Ze zijn de meest naaste nog levende verwanten van mammoeten, die we nog niet opnieuw tot leven hebben kunnen wekken. Zo zijn er ook al meer dan 100 in gevangenschap gehouden Indische olifanten in de VS, die toegelaten zouden kunnen worden om vrij rond te dwalen in grotere omheinde gebieden. Zulke plannen zullen het leefgebied en omvang van bedreigde grote diersoorten doen toenemen. Ze kunnen ook de kans bieden om de effecten van megaherbivoren op de lokale flora en fauna te observeren voordat introducties op grotere schaal worden overwogen, terwijl intussen het welzijn van de in gevangenschap levende olifanten verbeterd wordt.”

