Natuurmonumenten start campagne ‘Wennen aan de wolf’

De wolven zijn terug in Nederland. En met hen ook de fabels waar ze zo vaak in voorkomen. Wilde verhalen doen de ronde die over het algemeen weinig met de werkelijkheid van doen hebben. Daarom start Natuurmonumenten de campagne ‘Wennen aan de wolf’.

Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat je moet doen mocht je ooit een wolf tegenkomen.

– Neem langzaam afstand en loop hem niet achterna

– Heb je een hond bij je? Houd hem aan de lijn

– Als de wolf te dichtbij komt, luid spreken en gebaren maken

– Voer de wolf niet

De kans om het pas van een wolf te kruisen is overigens zeer klein. De wilde dieren mijden mensen zoveel mogelijk. Natuurmonumenten raad je aan vooral te genieten van de bijzondere gelegenheid. Ook over het gevaar voor andere dieren bestaan veel verhalen die meer zijn gebaseerd op angst en sensatie dan de werkelijkheid maar de natuur verandert wel door de terugkeer van de oude bewoners na een afwezigheid van bijna 200 jaar.

“De wolf heeft grote invloed op het natuurlijk evenwicht: prooidieren als reeën, edelherten en wilde zwijnen gedragen zich anders, aaseters vinden meer voedsel. Daarom is Natuurmonumenten blij met zijn terugkeer. Maar hij brengt ook uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Daarom helpen wij herders bij het beschermen van hun dieren. Hoewel veruit de meeste schade aan vee niet door wolven maar door honden en vossen wordt veroorzaakt, is een goede bescherming van vee tegen wolven essentieel; ook voor de bescherming van de wolf zelf. “Niemand wil natuurlijk dat de wolf huisdieren of vee doodt, maar je kunt een wolf niet verwijten dat hij zijn instinct volgt,” zegt Van Gemerden, boswachter van Natuurmonumenten in Drenthe. “Wolven jagen op dieren die ze gemakkelijk kunnen vangen. Dat zijn in de natuur vaak de zwakke of jonge dieren,” zegt Van Gemerden. “In de ogen van een wolf is een tam schaap ook zo’n gemakkelijke prooi. De wolf maakt geen onderscheid tussen wilde dieren en gehouden dieren. De mens moet dus haar eigen dieren beschermen. Verjagen of doden van de wolf mag niet vanwege zijn beschermde status, maar zou op langere termijn ook weinig effect hebben: een andere wolf zal zijn plek dan al snel innemen en alsnog op het onbeschermde vee jagen. Daarom helpt Natuurmonumenten herders bij het beschermen van hun schapen tegen wolven.”

Geen video? Klik hier.

Naast voorlichting worden er ook maatregelen genomen, bijvoorbeeld om schaapskuddes tegen de wolven te beschermen. Bij de Drentse schaapskooi Achter ’t Zaand is een hek geplaatst dat met stroomstoten de roofdieren moet afschrikken. De provincie stelt subsidie beschikbaar voor dergelijke maatregelen maar dat is in andere delen van het land nog niet het geval.

Door de komst van de wolf moeten schapenhouders hun schapen beter beschermen. Als een wolf eenmaal geleerd heeft dat schapen een makkelijke prooi zijn, zal hij steeds vaker op schapen jagen. Natuurmonumenten roept schapenhouders, herders en boeren met kleinvee in Oost en Zuid Nederland daarom op: wacht niet langer, plaats dat hek. Maak gebruik van subsidieregelingen in Drenthe en Gelderland, of informeer naar de (toekomstige) mogelijkheden bij provincies die nu nog geen subsidieregeling hebben. Vraag de lokale boswachter, klop aan bij vrijwilligersinitiatieven als Wolf-Fencing Nederland . en maak gebruik van informatie over preventiemaatregelen op de website van BIJ12

cc-foto: Frank Vassen