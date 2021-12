Nauwelijks ziek door corona, maar ruim een jaar later nog steeds kapot

Wie besmet raakt met Covid-19, loopt het risico maandenlang met een keur aan klachten te moeten leven: het zogeheten long covid, waar nog altijd veel onbekend over is. Dat overkwam ook de 27-jarige psycholoog Malou uit Amsterdam. Haar besmetting leek nog het meest op een flinke griep. Ze was er vorig jaar oktober even goed ziek van, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Na twee weken was het virus voorbij. Sindsdien kan ze nauwelijks nog werken, moet ze zittend douchen en kan ze niet meer dan 200 meter lopen zonder om te vallen, zo blijkt uit een reportage van AT5.

GGD-arts Ashis Brahma legt uit dat het moeilijk is om een duidelijke definitie van long covid te geven, omdat het scala aan klachten zo breed is: van extreme vermoeidheid en benauwdheidsklachten, tot vergeetachtigheid en concentratiestoornissen. Er is sprake van long covid wanneer er 12 weken na het virus nog steeds sprake is van klachten.

Het RIVM doet sinds mei dit jaar onderzoek naar long covid bij personen ouder dan 5 jaar, die corona hebben gehad. Hoewel de kans op langdurige klachten groter is bij een ernstiger ziektebeeld tijdens de besmetting, heeft in Nederland naar schatting zo’n 20 procent van de mensen die slechts mild last van corona heeft gehad, long covid. Halverwege dit jaar bleek uit Noors onderzoek dat van de jongeren tussen de 16 en 30 jaar zelfs 50 procent kampte met langdurige klachten na een besmetting.