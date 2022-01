NAVO stuurt Nederlands marineschip naar Baltische Zee in oplopend conflict met Rusland

De NAVO stuurt het Nederlandse marineschip de Zr.Ms. Rotterdam, een groot amfibisch transportschip, naar de Baltische Zee. Dat meldt de Finse publieke omroep YLE maandag. Het schip vaart momenteel ten zuiden van het Deense eiland Bornholm. Volgens de NAVO gaat het om een langer geplande reis. “Ze zijn daar om de aanwezigheid van en solidariteit met de hele alliantie te tonen,” verklaart een woordvoerder.

Vorige week voeren drie Russische landingsvaartuigen die de Baltische Zee binnen via de Deense Sont. Zweden, dat geen lid is van de NAVO, reageerde daarop door de militaire aanwezigheid op te voeren op het eiland Gotland in de Baltische Zee. Denemarken stuurt een fregat met 160 bemanningsleden om op de Baltische Zee te patrouilleren. Het land stuurt ook vier gevechtsvliegtuigen naar Litouwen.

Tegelijkertijd trekt Rusland troepen samen aan de grens met Oekraïne, een operatie die ongeveer 100.000 militairen omvat. De vrees groeit onder experts dat Rusland het Europese land mogelijk gaat binnenvallen. Gesprekken tussen Rusland, de NAVO en de veiligheidsorganisatie OVSE hebben tot nu toe niet tot de-escalatie geleid.

De site Marineschepen die ook over de ontwikkelingen bericht meldt:

In Zweden is men er toch niet gerust op. De Zweedse krant Dagens Nyheter schrijft dat de huidige situatie “de ernstigste is sinds 1981”, toen een Russische Whiskeyklasse onderzeeboot op een rots in Zweedse wateren vast was komen te zitten. Experts in Zweden hebben eerder gewezen op de strategische ligging van Gotland en waarschuwden dat Rusland in een eventuele poging om zeggenschap over de Baltische staten te zullen krijgen, als eerste Gotland zou willen controleren. Toch wordt ook in Zweden de kans op zo’n escalatie van de huidige spanningen niet snel verwacht. De inzet van militairen op Gotland, waar bewoners tot hun schrik voor het eerst sinds 2006 militairen zagen, moet dan ook als een signaal naar Rusland worden gezien. Strategisch belangrijker maar achter de schermen zal de inzet van Zweedse onderzeeboten zijn, maar voordat die onderdeel worden van de afschrikking, is de situatie veel verder verslechterd.