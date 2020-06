Nazi-symboliek van Trumps campagneteam gaat zelfs Facebook te ver

Donald Trump blijkt toch geen vrij spel te hebben op Facebook om zijn aanhoudende lastercampagnes tegen politieke tegenstanders voort te zetten. Het sociale netwerk heeft een advertentie van Trumps campagneteam verwijderd waar de nazi-retoriek wel heel dik bovenop lag.

De advertentie was een waarschuwing tegen zogenaamd “gevaarlijke bendes van extreemlinkse groeperingen die door onze straten rennen en absolute chaos veroorzaken”. Met die bendes doelt Trump op de ongeorganiseerde beweging Antifa die hij verantwoordelijk houdt voor de Black Lives Matter-protesten en op de terreurlijst wil laten plaatsen. Als symbool bij de advertentie is gekozen voor een rood driehoek dat ondersteboven staat: het symbool dat door de nazi’s werd gebruikt om politieke gevangenen aan te merken.

Facebook bevestigt dat het inderdaad het gebruik van het nazi-symbool is waardoor is besloten de advertentie te verwijderen. Tegenover CNN laat een woordvoerder weten: “Ons beleid verbiedt het gebruik van het symbool van een verboden haatgroep om politieke gevangenen te kenmerken, wanneer dat symbool verder niet besproken of veroordeeld wordt.”

Een maand eerder kwamen Facebook en oprichter Mark Zuckerberg nog onder vuur te liggen na een ander haatbericht van Trump. Daarin dreigde hij met scherp op demonstranten te schieten. Een bericht dat op sociaal netwerk Twitter voorzien werd van een waarschuwing dat het om een haatzaaiend bericht ging. Woensdag ging MSNBC-presentator Joe Scarborough in zijn programma Morning Joe stevig tekeer tegen Zuckerberg en Facebook-directeur Shery Sandberg. Volgens hem zijn die twee verantwoordelijk voor het moedwillig verspreiden van haat en laster via Facebook en ondermijnen ze daarmee de democratie: