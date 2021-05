Nederland bepleit na rel met Erdogan veel sterkere band tussen NAVO en EU

Nederland wil dat de NAVO en de EU veel nauwer gaan samenwerken. Dat staat in een document waar de Europese politieke nieuwssite Politico de hand op heeft weten te leggen. Het voorstel kan brisant zijn voor de relatie met NAVO-lid Turkije. Onder Erdogan lopen de conflicten tussen Turkije en Europese landen steeds verder op.

Het document, dat is opgesteld in de aanloop naar de NAVO-top van 14 juni in Brussel die bijgewoond gaat worden door de Amerikaanse president Biden, lijkt ook een reactie op de vijandige houding die de regering Trump aannam tegenover de militaire verdragsorganisatie. Toen werd duidelijk dat het bondgenootschap met de Verenigde Staten geen vanzelfsprekendheid meer is. Daardoor is de strategie van de NAVO aan herziening toe. De opstellers van het document, Duitse en Nederlands diplomaten, schrijven dat deze kans aangegrepen moet worden voor de ontwikkeling van een gezamenlijke kracht “waar leden van zowel de NAVO als de EU van profiteren, ongeacht of ze lid zijn van de EU, NAVO of beiden”. Landen als Turkije, Canada, Groot-Brittannië en bijvoorbeeld IJsland, zijn wel lid van de NAVO maar niet van de EU. De EU-lidstaten Finland, Ierland, Oostenrijk, Zweden, Cyprus en Malta zijn dan weer geen lid van de NAVO.

Het document bevat het voorstel om tot een nieuwe “gezamenlijke verklaring” van EU- en NAVO-leiders te komen en tot de intensivering van het politiek overleg over zaken als de “Russische agressie”, internationaal terrorisme, cyberdreigingen en de toenemende invloed van het assertieve China.

Turkije is de laatste tijd stevig in aanvaring gekomen met de EU-lidstaten Frankrijk en Griekenland. In dat laatste geval gaat het zelfs om dreiging met een militair conflict. Het is mede daarom opmerkelijk dat de Nederlanders en Duitsers voorstellen dat de secretaris-generaal van de NAVO voortaan bij buitenlandse bezoeken samen optrekt met de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese raad, respectievelijk Ursula von der Leyen en Charles Michel. De houding van Erdogan tegenover Von der Leyen was onlangs nog inzet van een politieke rel, het zogeheten sofa-gate. Als het aan Nederland krijgt Von der Leyen in dat soort situaties versterking van NAVO secretaris-generaal Stoltenberg.

