Nederland blijft corona-besmettingsrecords breken

De stijgende lijn qua coronabesmettingen zet flink door. Woensdag werden er over de afgelopen 24 uur 20.829 nieuwe positieve testuitslagen gemeld. Ruim zeshonderd meer dan een dag eerder en opnieuw het hoogste aantal besmettingen op één dag sinds de start van de pandemie.

De drukte in de ziekenhuizen neemt ook toe. Inmiddels liggen er 2077 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 402 op de intensive care. De afgelopen 24 uur overleden 44 covid-patiënten. Dat gemiddelde loopt ook op: afgelopen weken overleden er dagelijks gemiddeld 27 coronapatiënten, een week eerder waren dat er 23.

De afgelopen dagen kampt de GGD met storingen in het afsprakensysteem voor coronatests. Woensdagmiddag was het zelfs helemaal niet mogelijk om online een afspraak te maken. Telefonisch kan dat nog wel, maar vanwege de enorme drukte, komen mensen die een afspraak willen maken vaak urenlang niet langs de wachtrij. Maandag lieten 91 duizend mensen zich testen op het coronavirus, dinsdag waren dat er 93 duizend. Niet eerder lieten zoveel mensen zich op één dag testen. Het aantal afgenomen tests van dinsdag is ook meteen het maximum aantal dat de GGD op dit moment aankan.