Nederland daagt Rusland voor Europees Strafhof wegens aanslag MH17

Nederland daagt Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vanwege het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne. Dat meldt RTL Nieuws. Het kabinet houdt Moskou verantwoordelijk voor de aanslag en zal daarom een zogenoemde statenklacht indienen bij het Internationaal Strafhof in Straatsburg.

Volgens de Nederlandse Staat heeft Rusland het Europees mensenrechtenverdrag geschonden door het neerhalen van het passagiersvliegtuig. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) laat weten:

Het bereiken van gerechtigheid voor 298 slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun nabestaanden is en blijft de hoogste prioriteit voor het kabinet. Met de stap die we vandaag zetten, door een zaak aan te spannen bij het EHRM en daarmee de klachten van de nabestaanden zoveel als mogelijk te ondersteunen, komen we dichterbij ons doel.

Met de aanklacht schaart Nederland zich aan de zijde van een groep nabestaanden die al eerder een civiele procedure is gestart. In 2014 werd vlucht MH17 van Malaysia Airlines neergehaald door een Buk-raket nabij het Oost-Oekraïense dorp Hrabove. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen bij de aanslag om het leven. Uit onderzoek bleek de Buk-raket afkomstig van de 53ste luchtafweerbrigade van het Russische leger. De regering in Moskou ontkent alle betrokkenheid.

